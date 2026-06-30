XBOX está a punto de atravesar por un proceso de cambio que, según se informa, provocará recortes de personal, cancelaciones de proyectos y cierre de estudios. En medio de este maremoto que amenaza con ser una de las oleadas de despidos más grandes en la historia de la industria, muchos temen por el futuro de OD.

El videojuego de terror dirigido por el siempre original Hideo Kojima se dejó ver por primera vez en 2022, y la mayoría de los detalles permanecen como una enorme incógnita. Se espera que el desarrollo se extienda por al menos un par de años más, así que el debut aún luce distante.

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¿OD, el nuevo juego de Hideo Kojima, será cancelado por XBOX?

El título protagonizado por Sophia Lillis, Hunter Schafer y el fallecido Udo Kier es un proyecto colaborativo entre Kojima Productions y XBOX Game Studios, y también cuenta con la participación del cineasta Jordan Peele, director de la aclamada cinta de terror Get Out.

En medio de los informes que advierten que Microsoft realizará despidos importantes en su división de videojuegos y cancelará proyectos como parte del plan de reestructuración supervisado por Asha Sharma, muchos temen que OD quede atrapado y eventualmente sea cancelado.

Afortunadamente, parece que los fans del terror pueden respirar con tranquilidad, al menos por ahora. Una fuente cercana a los planes de XBOX le dijo al medio IGN que el próximo videojuego de Hideo Kojima sigue en desarrollo y aún tiene el apoyo de XBOX Publishing, a pesar de que Microsoft reevalúa sus inversiones en videojuegos.

Aunque esta es una buena noticia para los jugadores que esperan con ansias el lanzamiento de OD, otro equipo no tuvo la misma suerte. El martes 30 de junio, se informó que IO Interactive, desarrollador del reciente 007 First Light, sufrió despidos después de que XBOX dejó de financiar Project Fantasy, el nuevo proyecto del estudio.

En un comunicado, Microsoft confirmó que no reducirá su inversión general en videojuegos y señaló que planea “invertir prácticamente lo mismo en contenido que el año pasado”, pero reconoció que sí cambiará su enfoque con respecto dónde invierten y qué tipo de proyectos apoyan.

OD de Kojima Productions y XBOX Game Studios sigue en desarrollo, a pesar de los reportes de cancelaciones y cierre de estudios

Durante una entrevista reciente con la revista Entertainment Weekly, Hideo Kojima comentó que la mayoría de la gente no comprendió el concepto de OD. Curiosamente, Phil Spencer, exdirector ejecutivo de XBOX, fue una de las pocas personas que sí entendió la idea detrás del proyecto, por lo que firmó el contrato que dio pie a la colaboración entre XBOX y Kojima Productions.

Asha Sharma, quien reemplazó a Spencer a inicios de 2026, también se mostró entusiasmada por el videojuego de terror.

Juegos de XBOX están en la cuerda floja y podrían ser cancelados

Aunque OD está a salvo del “reinicio” de Microsoft, hay otros proyectos que, tristemente, corren peligro de jamás materializarse y ver la luz del día. Uno de ellos es Marvel’s Blade, el videojuego desarrollado por Arkane Lyon. Los informes señalan que el estudio detrás de la serie Dishonored también podría cerrar sus puertas.

De igual forma, los reportes idican que Undead Labs podría dejar de operar, lo que pone en duda el futuro de su más reciente proyecto: State of Decay 3, que a principios de junio reapareció con un avance que permitió ver su propuesta de zombies. Adicionalmente, se desconoce qué sucederá con Senua si Ninja Theory no logra independizarse o encontrar un nuevo comprador.

IO Interactive sufrió despidos porque Microsoft dejó de financiar Project Fantasy, el nuevo juego del estudio de 007

Pero dinos, ¿te emociona OD? ¿Crees que el juego de terror estará a la altura de otros proyectos de Hideo Kojima? Déjanos leerte en los comentarios.

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