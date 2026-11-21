El Black Friday es una de las mejores oportunidades del año para conseguir videojuegos a precios especiales y Hype Games quiere consentir a los jugadores con una selección de ofertas que vale la pena revisar. Durante esta temporada, la tienda ofrece 40% de descuento en una variedad de juegos de Steam, incluyendo grandes aventuras, experiencias narrativas y propuestas multijugador.

Si tienes varios títulos pendientes en tu lista de deseos o quieres aprovechar para ampliar tu biblioteca de PC, esta puede ser una buena oportunidad para conseguir algunos de los lanzamientos más destacados de los últimos años sin pagar su precio completo.

Death Stranding 2, Marvel’s Spider-Man 2 y más juegos tienen 40% de descuento

Uno de los grandes atractivos del Black Friday de Hype Games es la selección de videojuegos que puedes conseguir con 40% de descuento. Entre los participantes hay propuestas de PlayStation Studios que llegaron a PC, así como experiencias de otros desarrolladores que han conquistado a la comunidad.

Estos son algunos de los juegos que forman parte de la promoción:

Death Stranding 2 : acompaña nuevamente a Sam Porter Bridges en una aventura de ciencia ficción que expande el universo creado por Hideo Kojima.

Marvel’s Spider-Man 2 : controla a Peter Parker y Miles Morales mientras protegen Nueva York de amenazas como Venom y Kraven.

Ratchet & Clank: Rift Apart : disfruta de una colorida aventura de plataformas y acción que aprovecha los viajes entre dimensiones.

The Last of Us: Part I : revive la emotiva historia de Joel y Ellie en esta versión reconstruida del clásico de Naughty Dog.

Horizon Zero Dawn Remastered : descubre el mundo de Aloy y enfrenta enormes máquinas en una aventura ambientada en un futuro donde la naturaleza recuperó el planeta.

Horizon Zero Dawn Remastered : explora una versión renovada de esta aventura de mundo abierto.

HELLDIVERS 2 : reúne a tus amigos y defiende la Supertierra en este explosivo shooter cooperativo.

Sackboy: A Big Adventure : disfruta de una aventura de plataformas llena de color, desafíos y diversión.

Until Dawn : toma decisiones difíciles en esta experiencia de terror donde cada elección puede cambiar el destino de sus protagonistas.

UNCHARTED: Legacy of Thieves Collection : acompaña a Nathan Drake y Chloe Frazer en dos grandes aventuras de exploración y acción.

Midnight Murder Club: forma equipo con otros jugadores en este juego multijugador de terror, donde la oscuridad y las linternas pueden marcar la diferencia.

Como puedes ver, hay opciones para prácticamente todos los gustos. Desde quienes buscan una aventura cinematográfica hasta los jugadores que prefieren experiencias cooperativas o multijugador. Además, el descuento del 40% hace que sea un buen momento para darles una oportunidad a esos títulos que llevabas tiempo considerando.

El Black Friday también tiene ofertas en Free Fire, Ncoins, Qunas y Guild Wars

Las promociones de Hype Games no se limitan a los videojuegos de Steam. La tienda también tiene ofertas especiales de hasta 50% de descuento para quienes disfrutan de otros títulos y buscan conseguir contenido adicional para sus partidas.

Entre las promociones disponibles encontrarás:

Free Fire : ofertas en diamantes para conseguir aspectos, personajes y otros artículos dentro del popular Battle Royale de Garena.

Ncoins : promociones para adquirir esta moneda virtual y aprovecharla en los juegos compatibles.

Qunas : descuentos especiales para conseguir este contenido.

Guild Wars: ofertas en contenido para disfrutar de esta franquicia.

De esta manera, el Black Friday de Hype Games reúne promociones para distintas comunidades de jugadores, desde quienes buscan nuevos títulos para su biblioteca de PC hasta quienes quieren conseguir monedas virtuales y contenido para sus juegos favoritos.

Aprovecha el Black Friday de Hype Games

Si alguno de estos videojuegos estaba en tu lista de deseos, o simplemente quieres aprovechar la temporada para descubrir nuevas experiencias, vale la pena revisar el catálogo de Hype Games.

Recuerda que puedes conseguir 40% de descuento en los juegos participantes de Steam, además de encontrar promociones de hasta 50% de descuento en diamantes de Free Fire, Ncoins, Qunas y contenido para Guild Wars.

El Black Friday llegó a Hype Games con ofertas de otro nivel. No dejes pasar la oportunidad de consentirte con nuevos videojuegos y contenido para tus títulos favoritos. Todas estas ofertas estarán disponibles hasta el 29 de noviembre.

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