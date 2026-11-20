LO QUE DEBES SABER

Más de la mitad de los usuarios de XBOX y PlayStation en Estados Unidos jugaron a GTA 6 el día de su lanzamiento

Los jugadores de PS5 y XBOX Series X|S dedicaron un promedio de 8 horas al juego durante la primera jornada

El juego de Rockstar Games generó $3790 millones de dólares en ingresos en apenas 24 horas

Grand Theft Auto VI tenía mucho que demostrar, pues era el videojuego más esperado de todos los tiempos. Afortunadamente, estuvo a la altura de la inmensa mayoría de las expectativas de los fans y críticos profesionales. Además, y quizás para sorpresa de absolutamente nadie, es un éxito rotundo que deja en vergüenza al resto de la industria del entretenimiento.

La inmensa popularidad de GTA 6 jamás se puso en duda, así que la verdadera pregunta era cuál iba a ser su alcance real. Apenas estamos en la línea de salida, y estamos seguros de que el juego aún podrá romper muchos más récords en los próximos días. Pero al menos por ahora, ya hizo historia en su primer día en consolas.

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GTA 6 es un éxito total, y miles de fans lo jugaron en su día de lanzamiento

En los meses previos a su debut oficial, la nueva entrega de la serie de Rockstar Games batió récords de visualizaciones en Netflix y YouTube gracias a sus avances oficiales. Además, pocas semanas antes de su debut oficial se reveló que acumulaba millones de unidades vendidas, pese a sólo estar disponible en preventa.

En el día de lanzamiento, Grand Theft Auto 6 también rompió todas las métricas de Twitch y otras plataformas de streaming. No había duda de que estábamos ante un estreno histórico, pero nuevos datos nos dejan dimensionar el impresionante alcance e impacto que tuvo en el mercado de consolas.

Esta nueva información proviene del siempre confiable Mat Piscatella, analista de Circana. En su cuenta personal de Bluesky, el experto reveló que, de acuerdo con los datos recopilados, 61% de jugadores de PS5 y 56% de los usuarios de XBOX en Estados Unidos jugaron al título de mundo abierto durante el día de lanzamiento.

Esto significa que más de la mitad de la población total de los jugadores de PlayStation 5 y XBOX Series X|S disfrutaron GTA 6 el pasado 19 de noviembre de 2026 en Estados Unidos. Naturalmente, el resto del porcentaje se repartió en los miles y miles de juegos disponibles actualmente en el mercado.

Y sí, las personas que jugaron Grand Theft Auto 6 realmente quedaron enganchadas a él. Según Mat Piscatella, los jugadores de PS5 registraron un promedio de 513 minutos de tiempo de juego, mientras que los de XBOX alcanzaron un aproximado de 494 minutos. Hablamos de una media de alrededor de 8 horas.

En pocas palabras, la gente que jugó la secuela realmente invirtió tiempo en él y no sólo abrió la aplicación para pasar el rato. Se estima que la nueva entrega tiene una duración de aproximadamente 60 horas, una cifra que aumenta fácilmente a más de 150 horas si realmente se explora todo lo que tiene por ofrecer Leonida y Vice City.

GTA 6 es un éxito colosal en PlayStation 5 y XBOX Series X|S

Grand Theft Auto 6 domina la industria del entretenimiento

De acuerdo con la información de Circana, las tasas de interacción basadas en usuarios diarios y los minutos jugados de Grand Theft Auto 6 “son una auténtica locura”. En forma de comparación, Fortnite ocupó el segundo puesto con un DAU de apenas 10% de jugadores activos el pasado 19 de noviembre en ambas consolas.

Otro dato interesante es que Fortnite, Call of Duty, Grand Theft Auto V, Roblox y NBA 2K27 se encuentran entre los 5 juegos más populares entre los usuarios que actualmente juegan GTA 6.

A través de un comunicado oficial, Take-Two Interactive, compañía matriz de Rockstar Games, reveló que el videojuego de mundo abierto generó la astronómica cantidad de $3790 millones de dólares en ingresos durante sus primeras 24 horas. Esto tras despachar 32.5 millones de copias entre PlayStation 5 y XBOX Series X|S.

De esta manera, GTA 6 se convierte en el producto de entretenimiento más grande de todos los tiempos, por encima de Avengers: Endgame, película de Marvel que, a día de hoy, acumula una taquilla de $2943 millones de dólares en todo el mundo. Por si fuera poco, el título recibió reseñas perfectas y actualmente es el juego mejor valorado de todos los tiempos.

Grand Theft Auto 6 ya vendió más de 30 millones de copias y superó con creces los ingresos de Avengers: Endgame, la película más taquillera de la historia

Pero cuéntanos, ¿jugaste la secuela en su lanzamiento? ¿Cumplió con tus expectativas? Déjanos leerte en los comentarios.

Encontrarás más información sobre Grand Theft Auto 6 si visitas esta página.

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