LO QUE DESBES SABER:

GTA 6 rompió todos los récords al generar cerca de $4 mil millones de dólares en sus primeras 24 horas, convirtiéndose en el estreno más exitoso en la historia del entretenimiento

Su lanzamiento superó marcas históricas de taquilla, incluyendo las de Avengers: Endgame , y alcanzó 32.5 millones de copias vendidas en preventa

GTA 6 obtuvo una calificación de 99 en Metacritic, y ya es el juego mejor valorado de la historia

Sam Houser, presidente de Rockstar Games, agradeció la respuesta de los jugadores de todo el mundo y expresó su entusiasmo por compartir este momento con la comunidad

Grand Theft Auto VI tenía una cita con la historia y bastaron 24 horas para que las expectativas no se confirmaran. Lo decimos en negativo, porque la realidad es que el juego de Rockstar Games las destrozó y ya es el debut de un producto de entretenimiento más grande de la historia.

Take-Two Interactive y Rockstar Games revelaron los primeros datos oficiales de venta y financieros de GTA 6 y los resultados son sorprendentes. Las preventas fueron espectaculares y los ingresos son un antes y un después en la industria de los videojuegos y el entretenimiento.

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GTA 6 rompió las expectativas y tiene el debut más grande de la historia

Hace unos momentos, Take-Two Interactive y Rockstar Games revelaron los primeros datos oficiales del desempeño comercial de GTA 6, título que debutó ayer, 19 de noviembre en PS5 y XBOX Series X|S.

De acuerdo con el comunicado, GTA 6 generó $3790 millones de dólares en 24 horas, lo cual lo convierte en el producto de entretenimiento más grande de la historia. Para darnos una idea, la película Avengers: Endgame, ha generado hasta hoy $2943 millones de dólares, pero le llevó años llegar a esa cifra.

Asimismo, Take-Two y Rockstar informaron que las preventas de GTA 6 registraron 32.5 millones de copias, otro récord como el debut más exitoso en la industria de los videojuegos.

Grand Theft Auto VI sold 32.5 million units pre-release, a new record across all platforms. $3.79 Billion in Day One Retail Sales https://t.co/7q01Ord9Pu pic.twitter.com/k0XpUuQD9d — Wario64 (@Wario64) November 20, 2026

Rockstar celebra que GTA 6 sea el juego mejor calificado de la historia

Por otra parte, Rockstar Games celebró las calificaciones que obtuvo GTA 6 en las reseñas previo a su lanzamiento. Gracias a esto, tiene 99 en Metacritic. En teoría está empatado con la versión original de Zelda: Ocarina of Time de 1998, pero en el caso del juego de N64, solo tiene 22 reseñas.

28 años después y dado el consenso de la crítica especializada, Grand Theft Auto VI es el juego mejor valorado de todos los tiempos.

Al respecto, Sam Houser, fundador y presidente de Rockstar Games, declaró:

“Es con inmensa gratitud que entramos en un nuevo capítulo de Rockstar Games con el lanzamiento de Grand Theft Auto VI.

Estamos increíblemente conmovidos por la respuesta de jugadores de todo el mundo y no podríamos estar más emocionados de compartir este momento con ustedes".

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