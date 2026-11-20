LO QUE DEBES SABER

Grand Theft Auto 6 es objeto de review bombing y recibe críticas negativas de jugadores que señalan problemas técnicos y un contenido woke

GTA 6 tiene una puntuación de 5.1 por parte de los usuarios en Metacritic

A pesar de estas críticas, el juego cuenta con una puntuación de 99 en Metacritic otorgada por la crítica especializada

Grand Theft Auto VI es el producto de entrenamiento más exitoso de la historia, y a estas alturas es difícil imaginar que algún otro juego o película pueda superarlo en el futuro próximo. Los fanáticos recibieron este lanzamiento con entusiasmo, pero un gran sector de la comunidad está decepcionado con ciertas decisiones y algunos problemas técnicos.

Es comprensible que los fans tengan quejas y las expresen; sin embargo, GTA 6 es víctima indiscutible de review bombing, pues en cuestión de horas recibió decenas de críticas negativas de jugadores que arremeten contra la “propaganda woke” y tachan al juego de ser un “simulador de novio”.

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Grand Theft Auto 6 recibe miles de reseñas negativas en Metacritic

Al momento de escribir estas líneas, la nueva entrega de la franquicia presume un impresionante 99 en Metacritic, así que es seguro asumir que tiene muchas posibilidades de hacerse con el GOTY en The Game Awards 2026 y otras ceremonias en la próxima temporada de premios.

Las opiniones de la comunidad también fueron bastante favorables, con decenas de jugadores en redes sociales que elogiaron el mundo abierto inmersivo, la historia principal y el impresionante apartado visual; no obstante, y justo como era de esperar, la secuela fue incapaz de cumplir con las expectativas más exigentes de un sector de los fans.

Pero de forma inesperada, Grand Theft Auto 6 también fue víctima de review bombing. En efecto, miles de usuarios en Metacritic ya publicaron reseñas negativas, en las que destacan los problemas que tienen con esta entrega.

Al dar un vistazo por las opiniones de los usuarios, podemos encontrar quejas genuinas. Algunos jugadores señalan que el juego es demasiado lento, y que parece más un Red Dead Redemption que un GTA. Otros destacan algunos problemas técnicos, como caídas de frames y bugs que manchan la experiencia.

Otros fans criticaron los finales de Grand Theft Auto 6, la personalidad de los protagonistas y los largos trayectos de camino que debemos recorrer para llegar a los destinos. De igual forma, hubo quienes se quejaron del diseño de algunas misiones de la campaña principal.

Quizás estas quejas no justifiquen darle una calificación de 0 o 1 a GTA 6, pero son comprensibles y aportan a la conversación; sin embargo, también existe el otro lado de la moneda.

Lamentablemente, el nuevo videojuego de Rockstar Games se vio envuelto en la cada vez más insoportable guerra cultural que predomina en Internet y redes sociales. Muchos jugadores señalan que GTA 6 es “propaganda woke” y un “panfleto feminista” por el simple hecho de tener una protagonista latina.

Otros usuarios catalogan al juego como un “simulador de novio”, en referencia a las misiones en las que debemos comprar regalos para Lucía y arreglar la casa para mejorar nuestra relación con ella.

“Basura woke. [El juego] es un simulador de novio con buenos gráficos que no merece una puntuación perfecta. Este es el comienzo del declive de Rockstar”, dijo un usuario que le dio una puntuación de 0 en Metacritic. “GTA 6 está lleno de la cultura progre, y muestra la degradación de los hombres y la exaltación de las mujeres”, comentó otro.

Usuarios de Metacritic le otorgaron una calificación promedio de 5.1 a Grand Theft Auto 6

“Es un juego woke. Es la decepción del año; con cada hora que paso con él, me irrito más ya que claramente veo el potencial que podría haber tenido. La historia woke y el simulador de novio termina por destruir la premisa central del juego. Es la versión ‘suavizada’ de lo que debería ser un Grand Theft Auto”, dijo otro.

Pese a la polémica, Grand Theft Auto 6 es el juego mejor calificado de la historia

Al momento de la publicación de este artículo, Grand Theft Auto 6 tiene una puntuación promedio de 5.1 del lado de los usuarios en Metacritic, lo que supone una ligera mejora con respecto al puntaje de 4.9 que obtuvo tan pronto se abrieron las reseñas del público general.

La calificación actual por parte de la audiencia contrasta con la puntuación que le otorgó la crítica especializada a la nueva entrega. En este momento, GTA 6 presume un puntaje casi perfecto de 99 en Metacritic, lo que permite que sea el juego mejor valorado en toda la historia, por encima del querido The Legend of Zelda: Ocarina of Time de Nintendo 64.

Vale la pena recordar que los usuarios pueden calificar un juego sin restricción, así que no existe garantía de que las personas que critican la nueva entrega realmente la hayan jugado. Por el momento, se desconoce si Metacritic tomará medidas para eliminar las reseñas malintencionadas.

De cualquier modo, nada de eso tiene importancia. Grand Theft Auto 6 vendió más de 30 millones de unidades en sus primeras 24 horas, lo que lo convierte en el producto de entretenimiento más exitoso de todos los tiempos. Además, informes señalan que millones de jugadores de PS5 y XBOX Series X|S lo jugaron durante el debut.

GTA 6 es el juego mejor calificado en la historia de Metacritic, pese a las polémicas

Pero cuéntanos, ¿qué opinas de estas críticas? ¿Concuerdas con las quejas de la comunidad? ¿Qué calificación le das al juego? Déjanos leerte en los comentarios.

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