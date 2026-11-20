LO QUE DEBES SABER:

Grand Theft Auto VI rompió récords al convertirse en el lanzamiento de entretenimiento más exitoso de la historia, con ingresos superiores a $3700 millones de dólares en sus primeras 24 horas

Históricamente, la franquicia genera polémica por su temática criminal

Departamentos de policía en Estados Unidos han advertido sobre la posibilidad de que algunos jugadores repliquen sus acciones en la vida real

24 horas después de su debut, se confirmó que Grand Theft Auto VI es el producto de entretenimiento con el lanzamiento más grande en la historia con ingresos por más de $3700 millones de dólares en solo 24 horas.

Es el juego del momento, definitivamente, pero esto no lo libra de una polémica que lo acompaña desde la creación de la franquicia: su temática criminal.

Culpar a la IP de Rockstar Games de crímenes reales es tan añejo como la saga misma y el lanzamiento de su sexta entrega no es la excepción, pues distintos departamentos de policía de Estados Unidos temen por la seguridad de sus respectivas ciudades.

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Departamentos de policía de EUA responden al lanzamiento de GTA 6

El debut de GTA 6 no pasó desapercibido por ningún sector e incluso negocios y personalidades que no tienen que ver con el gaming se subieron a la tendencia por el estreno del videojuego más esperado de la historia.

La exposición pública de GTA 6 es mayor que la que tuvo GTA V en su momento, pues las redes sociales y las plataformas digitales han evolucionado. De ahí que la temática criminal de la IP de Rockstar se convirtiera en tema de preocupación, como sucedió con distintos departamentos de policía de EUA.

Por medio de publicaciones en sus cuentas de redes sociales, las fuerzas policiacas, como las de Atlanta y Texas, advirtieron a los jugadores que los crímenes que ven en el videojuego no tienen por qué convertirse en hechos reales.

Las autoridades recordaron a los jugadores que en la vida real el crimen se paga, no es tan fácil salir de la cárcel pues no aparecerá un letrero de “Busted” si los aprehenden. Tampoco volverán a la vida si la pierden en la comisión de un delito.

El departamento de policía de Atlanta resaltó que manejar ebrio, conducir de forma errática y contraria al reglamento de tránsito y el robo de vehículos son un crimen en la vida real, así que recomienda a los fans que lo que pase en el juego se queda en el juego.

GTA is not a real place, but Atlanta is!🎮



Don't confuse virtual entertainment with real-life decisions.



Drunk driving, reckless driving, auto theft and violence have real consequences.



Keep it in the game. Don't bring it to our streets. pic.twitter.com/Y7PdJFHLsZ — Atlanta Police Department (@Atlanta_Police) November 17, 2026

Grand Theft Auto VI es el chivo expiatorio perfecto en este momento

GTA es sinónimo de polémica y desde hace décadas grupos conservadores arremeten contra cada uno de sus lanzamientos de la misma manera en que lo hacen con cierta música, películas, series y animaciones.

El debut de GTA 6 generó preocupación por el ausentismo laboral que hay este fin de semana, pues muchos trabajadores se tomaron días libres, pidieron vacaciones o se reportaron enfermos para faltar a sus trabajos y disfrutar el título de Rockstar.

Estos hechos le valieron al videojuego una condena por parte de líderes de opinión, quienes consideran un mal presagio que las generaciones jóvenes decidan faltar a sus empleos por un juego y que esto cueste miles de millones a la economía de EUA.

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