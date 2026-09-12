La ceremonia inaugural de BlizzCon 2026 nos dejó muchas sorpresas, entre ellas el regreso de StarCraft, franquicia de estrategia en tiempo real que poco a poco quedó en el olvido. Luego de una larga espera, Blizzard por fin la revivirá, aunque con un enfoque muy diferente.

En el pasado, la saga RTS intentó explorar el terreno de los shooters con StarCraft: Ghost, título que tuvo un desarrollo muy accidentado que, al final, concluyó en su cancelación. Ahora, StarCraft volverá a dejar atrás la estrategia y regresará con un shooter de mundo abierto, que está a cargo de un veterano de Far Cry.

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¿Por qué el nuevo StarCraft será un shooter de mundo abierto?

Johanna Faries, presidenta de Blizzard Entertainment, reconoció el enorme legado que tiene StarCraft, franquicia que impulsó los juegos de estrategia en tiempo real y los esports a un nuevo nivel. El estudio decidió regresar a su universo con un ambicioso objetivo en mente: llevar la franquicia a nuevas audiencias.

Durante una entrevista con The New York Times, la jefa de Blizzard afirmó que el nuevo enfoque para StarCraft es el adecuado, pues al ser un shooter de mundo abierto conectará “con los jugadores donde están y donde estarán”.

“Hay muchísima pasión en torno al universo de StarCraft”, comentó Faries. “Creo que eso fue, ante todo, lo que nos impulsó a preguntarnos: ¿Qué más podemos hacer para impulsar este universo?”.

Puede que la idea de un shooter de StarCraft sorprende a más de un jugador; sin embargo, la franquicia ya tiene antecedentes con el género tal como lo comentamos. La nueva entrega llegará hasta 2030 y, sin duda, pagará la deuda que dejó StarCraft: Ghost tras su cancelación.

El shooter será dirigido por un veterano de Far Cry

El nuevo StarCraft está en buenas manos, pues talentosos desarrolladores de Blizzard regresarán a la franquicia. El equipo a cargo del proyecto será liderado por Dan Hay, veterano de la industria que es conocido por su trabajo en Far Cry.

El creativo confirmó que el shooter de mundo abierto cambiará la perspectiva de la franquicia, pues los jugadores ya no crearán unidades, sino que se convertirán en una de ellas. Reveló que en el trailer vemos a un soldado Terran llamado Holt, quien podrá mejorar sus habilidades a lo largo de la campaña.

“Las versiones anteriores trataban sobre ser un comandante en lo alto, casi como un dios que observa desde arriba y controla todo”, dijo Dan Hay. “Lo que queremos hacer es simplemente tomar ese mundo y cambiar la perspectiva. En lugar de tratar sobre crear unidades, tú eres la unidad”.

El director de StarCraft sugirió que los jugadores podrán elegir el rol del personaje, quien podrá ser un Firebat, especializado en el combate cuerpo a cuerpo, o un Ghost, un asesino sigiloso que domina el rifle de francotirador. En cuanto a la historia del juego, todo es un misterio, pero Blizzard dio una descripción general.

“Los hijos e hijas del dominio respondieron al llamado. Cuando la humanidad más los necesitaba, su valentía mantuvo la posición. Su sacrificio nos dio un día más. Ahora te toca a ti. Llevad su fuerza adelante. No importa el costo”, dice la descripción del shooter.

La nueva entrega de la IP conservará el lore de la saga, pero desde una nueva perspectiva

El nuevo StarCraft tardará en llegar, ¿debutará en consolas?

Un detalle agridulce del anuncio de Blizzard es que los fans tendrán que esperar bastante para disfrutar el nuevo StarCraft. El shooter está en una fase temprana de su desarrollo, por lo que llegará hasta algún momento de 2030.

Por supuesto, el título está en desarrollo para PC, pero muchos se preguntan si también tendrá un port para consolas. Luego de BlizzCon 2026, XBOX presumió los anuncios de su talentoso estudio y confirmó que, al menos, StarCraft se podrá disfrutar en su ecosistema, lo que sugiere que llegará a sus consolas.

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