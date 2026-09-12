Esta semana se celebró el evento LEVEL-5 Vision 2026 II Dream, pero muchos fans del estudio japonés quedaron totalmente decepcionados por un simple motivo: el uso excesivo de inteligencia artificial. La compañía en manos de Akihiro Hino está apostando todo por dicha tecnología, tanto para crear sus nuevos juegos como darle un toque “especial” a sus presentaciones.

Sin embargo, la comunidad no está nada contenta con los resultados. Muchos consideran que LEVEL-5 está perdiendo su identidad por culpa de la IA. La compañía reconoció que usó la tecnología para hacer realidad su evento online y que también la utiliza para pulir diversos apartados de sus juegos, lo que generó aún más enojo entre los fanáticos de sus franquicias.

Ante las críticas que inundaron las redes sociales y los foros, Akihiro Hino publicó un comunicado para disculparse por el uso excesivo de IA durante LEVEL-5 Vision 2026 II Dream. No obstante, el resto de sus declaraciones dejaron muy preocupados a los fans de Professor Layton, Yo-kai Watch, Inazuma Eleven y más sagas.

Video relacionado: DLSS 5.... se ve horrible: la tecnología que arruinará tus juegos está aquí

LEVEL-5 reconoce uso de inteligencia artificial en su evento y se disculpa con sus fans

Aunque nos cueste aceptarlo, LEVEL-5 ha dejado de ser ese gigante del entretenimiento japonés en el que se convirtió hace décadas. Akihiro Hino desafío a toda la industria con una visión única, que dio paso a franquicias icónicas que muchos jugadores recuerdan con cariño. Sin embargo, en años recientes ha recibido infinidad de criticas por pasar de ser la empresa que colaboraba con Studio Ghibli a usar IA en prácticamente todos sus proyectos, incluso en sus presentaciones online.

Vision 2026 II Dream tuvo anuncios muy importantes para el futuro de LEVEL-5, pero todo quedó opacado por la polémica relacionada con el uso de inteligencia artificial. Los jugadores arremetieron contra Akihiro Hino por no entender lo que hizo grande al estudio y a sus franquicias hace años.

Algunos fanáticos afirmaron que no apoyarán los nuevos proyectos de la compañía, como DECAPOLICE, si continúan apostando de esa forma por la tecnología, que ha provocado varias polémicas en la industria de los videojuegos.

Por medio de un mensaje que publicó en X, Akihiro Hino respondió a las críticas de la comunidad. El creativo se disculpó con los jugadores y afirmó entender sus preocupaciones. Sin embargo, justificó el uso de IA en la presentación, pues ayudó a tener un evento “más espectacular”.

“Todo se debe al deseo de hacer el evento más espectacular, y por eso incorporamos un procesamiento que también servía como experimento con la IA más reciente. Al respecto, parece que hubo personas que se sintieron incómodas, por lo que les ofrezco mis más profundas disculpas”, escribió Hino.

El jefe de LEVEL-5 reiteró que tanto los juegos como los eventos del estudio aún tienen un fuerte componente humano, pues personas se encargan de los guiones, el diseño de personajes y otros detalles generales. Desde su perspectiva, la IA sólo les ayuda a digitalizar el contenido creado por humanos, así que pidió tranquilidad a sus fans preocupados.

“No hay datos de salida de IA superficiales en los juegos que se lanzan, así que por favor, quédense tranquilos. Por el contrario, gracias al tiempo liberado por la eficiencia de la IA, los creadores pueden dedicar más tiempo a la esencia de la creación, y creo que los productos terminados están resultando en acabados que les satisfarán aún más que antes”, añadió el directivo.

El estudio japonés no abandonará la tecnología, a pesar de las críticas

Akihiro Hino vio en la inteligencia artificial una herramienta para sacar todo el potencial de LEVEL-5. No obstante, el estudio ha tenido muchas dificultades para tener lanzamientos constantes y casi todos sus proyectos se retrasan continuamente.

Para muchos, sus desarrollos accidentados son producto de la inteligencia artificial. A pesar de las criticas constantes, LEVEL-5 reiteró que no abandonará la tecnología. Hino aseguró que siguen en una “etapa de prueba y error” y que su plan es reducir el ciclo de desarrollo de sus juegos de 5 a 2 años. Aclaró que tomarán en cuenta la retroalimentación, pero seguirán usando IA.

“En esta ocasión, no se puede negar que usamos IA de manera extensa con el deseo de ofrecer una presentación clara y espectacular. Tomaremos esto como una lección y lo conectaremos con el futuro, así que por favor, esperen con ansias la próxima presentación de Level-5″, concluyó el directivo.

La inteligencia artificial seguirá presente en los desarrollos de LEVEL-5

En esta página encontrarás todas las noticias relacionadas con LEVEL-5.

Video relacionado: ¿Puede la inteligencia artificial crear videojuegos y arte?

Fuente