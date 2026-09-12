Blizzard está de regreso y quiere recuperar su vieja gloria con un evento único para sus fans. Para ello, preparó una ceremonia inaugural muy especial para BlizzCon 2026, su icónica celebración que estuvo repleta de anuncios y noticias emocionantes para los fanáticos de sus franquicias más importantes. Como siempre, aquí te tenemos el resumen con las revelaciones más revelvantes.

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Blizzard se acordó de Heroes of the Storm y reveló nuevo contenido

Heroes of the Storm es uno de los grandes pendientes de Blizzard, pues el MOBA quedó olvidado hace tiempo y la comunidad aún lo extraña. En el evento reveló la llegada de Xal’atath como nuevo héroe del título.

El personaje, también conocido como Heraldo del Vacío, estará disponible a finales de este mes. Además, Blizzard adelantó que habrá más soporte para su MOBA en el futuro, así que los fans pueden esperar varias sorpresas.

Diablo tendrá una serie en Netflix

Blizzard Entertainment quiere hacer honor a su nombre y dejar claro que es una empresa de entretenimiento que abarca más que videojuegos. Para demostrarlo, la compañía anunció una alianza con Netflix para crear una serie animada de Diablo.

Hay poca información sobre el proyecto, pero Blizzard dejó claro que se trata sólo del primer anuncio de este tipo. Anticipó que en el futuro podría haber producciones inspiradas en Warcraft y demás icónicas franquicias.

Blizzard hará series de sus franquicias más icónicas

StarCraft revivirá con un shooter

Uno de los anuncios más esperados del evento fue el rumoreado regreso de una de las franquicias más icónicas de Blizzard: StarCraft. En BlizzCon 2026 se confirmó que la saga de ciencia ficción regresará con un shooter de mundo abierto, así que dejará de lado la estrategia en tiempo real.

El estudio compartió un trailer para dejar claro que retomará el lore tan fabuloso de StarCraft. Por ahora, sólo se reveló un trailer cinematográfico, pues no hubo escenas con gameplay. El título llegará en algún momento de 2030.

Overwatch presume a su nuevo héroe para la Temporada 5

El popular hero shooter no podía faltar en el evento, así que Blizzard nos dio un vistazo a las sorpresas que está preparando para la Temporada 5. La compañía trabaja en un nuevo mapa, así como reworks para personajes como Roadhog y Sombra, pero la cereza en el pastel será un nuevo héroe.

Se trata de Doctrine, un héroe recluido en la prisión Watchpoint: Grimsvotn y que es rescatado por Doomfist, uno de sus viejos amigos. El héroe estará disponible en fase de pruebas del 12 al 14 de septiembre, antes de su lanzamiento oficial en la Temporada 5 de Overwatch.

Diablo V y más sorpresas por el 30.° aniversario de la saga

Luego de varios altibajos, Diablo está en un gran momento y se prepara para celebrar su 30.° aniversario con todos sus fans. Blizzard está cocinando la nueva temporada de Diablo IV, que llegará con Deckard Cain, Mephisto y Diablo en sí.

Los usuarios de Nintendo Switch 2 formarán parte de esta celebración, pues Diablo IV: Age of Hatred Collection llegará a la consola híbrida el 15 de septiembre. Por su lado, Diablo Immortal tendrá una colaboración con Spawn, con la participación de su creador, Todd McFarlane.

Uno de los anuncios fuertes fue la llegada de la Amazona a Diablo IV, clase que regresará a la franquicia con nuevas habilidades y armas. Estará disponible en la primera mitad de 2027. La revelación más importante fue sobre el futuro de la franquicia: Diablo V. La próxima entrega del a franquicia llegará en la primavera de 2029 y narrrá una historia donde Diablo venció a los héroes de Santuario.

Hearthstone y el regreso a la taberna con Reign of the Black Empire

A pesar del paso de los años, el juego de cartas de Blizzard aún tiene mucho que ofrecer. En BlizzCon 2026 vimos el primer vistazo a Reign of the Black Empire, la próxima expansión que llegará con muchas cartas nuevas y mecánicas que los jugadores deberán dominar.

Los protagonistas de la nueva expansión de Hearthstone serán los Dioses Antiguos: C’Thun, N’Zoth, Y’Shaarj y Yogg-Saron, quienes intentarán dominar Azeroth. El contenido estárá disponible el próximo 20 de octubre. Adicionalmente, la clase Monk llegará al juego de cartas en marzo de 2027, así que aún hay muchas más aventuras planeadas para la taberna.

El futuro de Warcraft

La comunidad de Warcraft es una de las más apasionadas de Blizzard. Durante los próximos meses la pasarán muy bien gracias al nuevo contenido planeado para el futuro de la IP. Entre ellas está Midnight Eclipse, la siguiente actualización para World of Warcraft.

“Cae la medianoche mientras el Vacío irrumpe en el corazón de Azeroth. Xal’atath se cierne sobre el umbral de su victoria. No hay alternativa: o se afronta la oscuridad o se es devorado”, dice la descripción de la expansión.

También hubo noticias de The Last Titan, la próxima gran expansión del MMORPG que llegará en 2027. Blizzard presentó un teaser llamado COLOSSAL que nos dio un adelanto de lo que viene en camino.

Las sorpresas para los fanáticos de la franquicia no acabaron ahí, pues Blizzard también reveló una nueva campaña para Warcraft III: Reforged, llamada Forsaken Kingdom. Para sorpresa de todos, el contenido debutó hoy para que los jugadores sean testigos de una nueva guerra y regresen a este clásico tan querido.

Por último, BlizzCon 2026 presentó lo que todos esperaban: el regreso de la experiencia clásica de World of Warcraft evolucionada. El proyecto se llama World of Warcraft: Forever y debutará el próximo 4 de noviembre. Su Beta se llevará a cabo el 17 de septiembre y los asistentes al evento podrán probarlo esta semana.

Blizzard reimaginará el universo con el que nació su aclamado MMORPG, así que los fans podrán revisitar zonas icónicas, disfrutar las partidas con nuevas habilidades y talentos, más combinaciones de clase, la nueva raza Skyborne, más de 1000 misiones adicionales, un aspecto visual mejorado y mucho más.

En esta página encontrarás todas las noticias relacionadas con Blizzard.

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