Octubre será un mes importante para XBOX, pues una de sus franquicias estelares regresará con una nueva entrega exclusiva. Gears of War: E-Day será el lanzamiento más importante para XBOX Game Pass del próximo mes, pero no será el único juegazo que estará disponible sin costo adicional para los jugadores de XBOX Series X|S y PC.

Aún faltan semanas para que Microsoft revele todos los juegos que llegarán a XBOX Game Pass y PC Game Pass en octubre, pero ya tenemos una lista preliminar con 7 de los títulos que se podrán disfrutar en ambos servicios con una suscripción.

Video relacionado: Disc to Digital: la solución de XBOX para salvar el formato físico o es...

¿Cuáles juegos recibirá XBOX Game Pass en octubre, además de Gears of War: E-Day?

Empecemos por lo que todos ya sabemos. Gears of War: E-Day será el estreno de XBOX más importante de octubre, pues marcará el regreso de Marcus Fénix y compañía. Además, será el primer juego verdaderamente exclusivo de la marca en un buen tiempo. El título se podrá disfrutar sin costo adicional como estreno de día 1 en XBOX Game Pass Ultimate y PC Game Pass.

Como te comentamos, ya hay otros 6 títulos confirmados que llegarán a los servicios a lo largo de octubre. Entre ellos destaca Valor Mortis, la nueva propuesta de One More Level, los creadores de Ghostrunner. El estudio apostará por un soulslike ambientado en las guerras napoleónicas y jugaremos como un soldado resucitado con poderes especiales.

Otro título que destaca es Echo Weaver, un metroidvania con mucha acción y bucles temporales. El juego de Moonlight Kids estará lleno de misterios que deberemos resolver mientras disfrutamos las mecánicas clásicas del género.

Por su lado, Deep Dish Dungeon, de Behold Studios, es una aventura de supervivencia y exploración ambientada en un calabozo lleno de acertijos. También valdrá la pena darle un vistazo a Beyond These Stars, un juego de construcción de ciudades. El título de Balancing Monkey Games nos retará a edificar una colonia sobre el lomo de una enorme ballena espacial.

A finales de octubre, los suscriptores a XBOX Game Pass podremos disfrutar The Séance of Blake Manor, una aventura de detectives, y Terrible Lizards, un curiosos título que mezcla horror y parkour. Abajo está la lista de juegos confirmados para el próximo mes:

XBOX Game Pass tendrá juegazos en octubre, incluyendo el nuevo Gears of War

Gears of War: E-Day (6 de octubre)

Echo Weaver - (8 de octubre)

Deep Dish Dungeon (13 de de octubre)

Valor Mortis (13 de octubre)

Beyond These Stars (15 de octubre)

The Séance of Blake Manor (27 de octubre)

Terrible Lizards (29 de octubre)

El servicio de suscripción perderá atractivos juegos muy pronto

Desafortunadamente, no todas son buenas noticias. XBOX Game Pass perderá 10 juegos el próximo 15 de septiembre, es decir, la próxima semana. Sin duda, el título que más extrañarán los suscriptores será Cyberpunk 2077, el RPG futurista de CD Projekt RED.

La lista también incluye títulos aclamados por la crítica, como Dead Cells, Frostpunk 2, Mullet Madjack, Spiritfarer, Deep Rock Galactic Survivor y más. Los juegos desaparecerán del catálogo de XBOX Game Pass y PC Game Pass, así que lo mejor es aprovechar estos últimos días para disfrutarlos.

Por ahora, tendremos que esperar a que Microsoft confirme la lista completa de juegos que llegarán en octubre, aunque también revelará los títulos que abandonarán su servicio de suscripción el próximo mes. Abajo está la lista de septiembre:

Cyberpunk 2077 y más juegos tienen los días contados en XBOX Game Pass

Commandos: Origins

Cricket 24

Cyberpunk 2077

Dead Cells

Deep Rock Galactic Survivor

Frostpunk 2

Mullet Madjack

Spiritfarer

Superliminal

Train Sim World 5

En esta página encontrarás todas las noticias relacionadas con XBOX Game Pass.

Video relacionado: El futuro oscuro de XBOX Game Studios

Fuente