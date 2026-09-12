Si estás jugando Pokémon Champions, vale la pena revisar la sección de Regalos Misteriosos. El título tiene actualmente 2 códigos activos que entregan recursos para utilizar dentro de la experiencia.

Las distribuciones incluyen Cupones Rápidos y Puntos de Victoria, por lo que hay recompensas que pueden resultar bastante útiles para quienes siguen participando en las batallas.

Estos son los códigos disponibles

La distribución más reciente comenzó el 10 de septiembre. Se trata del código 10M1NTRNR, que entrega 100 Cupones Rápidos y estará disponible hasta el 31 de diciembre de este año.

Además, continúa vigente el código W0R1DCHAMP10NS26, que da 5,000 Puntos de Victoria. Esta promoción comenzó el 21 de agosto y, por ahora, no cuenta con una fecha de finalización anunciada.

Así que todavía tienes bastante tiempo para conseguir los Cupones Rápidos y los Puntos de Victoria. Eso sí, nunca está de más canjearlos cuanto antes para evitar cualquier sorpresa.

¿Cómo se canjean los Regalos Misteriosos?

Si todavía no has utilizado esta función, Pokémon Champions requiere completar algunos pasos iniciales antes de permitirte introducir códigos. Primero tendrás que terminar el tutorial y crear un equipo de combate.

Una vez que la función esté desbloqueada, el procedimiento es muy sencillo:

Inicia Pokémon Champions. Presiona el botón A cuando aparezca la pantalla de título. Entra al Submenú. Selecciona Regalos Misteriosos. Introduce uno de los códigos disponibles. Presiona Confirmar para recibir la recompensa.

Recuerda que Pokémon Champions está disponible actualmente en Nintendo Switch y en dispositivos móviles.

¿Ya reclamaste estos 2 códigos de Pokémon Champions? ¿Qué tipo de recompensa te gustaría que ofrecieran en el próximo Regalo Misterioso? Cuéntanos en los comentarios.

Sigue informado en LEVEL UP.

Fuente