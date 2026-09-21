Bloodborne ocupa un lugar especial en los corazones de miles de fanáticos del género soulslike y las historias de tintes góticos. Su primera y única entrega es muy querida, y por eso mismo es triste la ausencia de novedades sobre una posible secuela o un remake. Por suerte, la franquicia regresará con un nuevo proyecto oficial.

Eso sí, dicha producción ya dividió las opiniones de los fanáticos y generó mucho escepticismo a su alrededor. El máximo responsable del proyecto está al tanto de que muchas personas dudan de él y su equipo, y hasta cierto punto entiende los temores de la comunidad.

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Productor de la película de Bloodborne habla de la recepción mixta

No, el nuevo proyecto de Bloodborne no es un videojuego inédito o un remake. En realidad, se trata de una adaptación animada que recibió luz verde hace un par de meses y que actualmente se encuentra en sus primeras etapas de desarrollo. Esta producción se anunció a principios de este año, y la revelación oficial dio mucho de qué hablar.

La cinta basada en la franquicia de FromSoftware y Sony correrá por parte de Lyrical Animation y PlayStation Productions. El dato más interesante es que JackSepticEye, uno de los youtubers más populares de la comunidad angloparlante, se desempeña como el productor principal.

Sin duda, que un creador de contenido participe en una película de alto presupuesto basada en Bloodborne es una elección, cuanto menos, curiosa. Muchas personas dudan que el influencer tenga los conocimientos cinematográficos necesarios para trasladar el universo de la serie a la gran pantalla.

Durante su aparición en el último programa del podcast 100 Questions with Tom Simons, JackSepticEye se sinceró y confesó que siente mucha presión por cumplir con las altas expectativas de los fanáticos. También reconoce que 80% de la respuesta al anuncio fue mixta, aunque tampoco la catalogaría como negativa.

“Diría que 80% de las respuestas fueron críticas. No quiero decir negativas. Yo reaccionaría igual si alguien tomara mi preciada propiedad intelectual, que es mi favorita, y luego alguien la añadiera un youtuber. Te deja un poco perplejo”, reconoció el creador de contenido durante la entrevista.

El influencer, también conocido por su nombre real Seán McLoughlin, externó su compromiso por el proyecto y señala que no permitirá que la cinta de Bloodborne tome un rumbo que no considere digno de la franquicia. Además, afirma que no pretende competir ni superar la obra original, pues su objetivo es honrar ese universo y contar “la mejor trama posible dentro de él”.

JackSepticEye sabe que su participación en la película de Bloodborne preocupa a muchos fanáticos

La película es el único proyecto oficial de Bloodborne confirmado

Vale la pena señalar que esta no es la primera vez que JackSepticEye se pronuncia sobre el escepticismo de los fanáticos. En abril de 2026, poco después de que PlayStation hiciera el anuncio oficial, el productor afirmó que luchará con “uñas y dientes” para garantizar que la cinta avance a buen puerto y sea la mejor adaptación posible.

Seán McLoughlin también se declaró un fanático auténtico de la saga de FromSoftware, y afirmó que Bloodborne es su juego favorito. Durante la entrevista, afirma que él es una figura de autoridad de gran peso en la producción, pues se encarga de supervisar el proceso creativo y dar luz verde a quién se contrata.

La película animada está en sus primeras etapas de desarrollo, y en este momento se desconoce quién la escribirá y quién será el director. Tampoco se tiene una ventana de lanzamiento.

Es normal que los seguidores de la obra de Hidetaka Miyazaki sean celosos, pues, por el momento, el filme es el único proyecto confirmado de la franquicia que actualmente está en producción.

Reportes revelaron que el ahora extinto Bluepoint Games presentó la idea de crear un remake de Bloodborne; sin embargo, FromSoftware habría negado la propuesta. Tampoco hay noticias alentadoras sobre una posible secuela o un relanzamiento de cualquier tipo de la primera entrega.

PlayStation jamás confirmó Bloodborne 2 ni otros proyectos de la franquicia de FromSoftware

Pero cuéntanos, ¿te entusiasma la película animada? ¿Crees que JackSepticEye hará un buen trabajo? ¿Opinas que el éxito de dicha producción podría derivar en el desarrollo de un nuevo videojuego? Dinos en los comentarios.

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