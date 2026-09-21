PlayStation busca nuevas formas de hacer más atractivo su ecosistema de videojuegos, y una peculiar patente acaba de revelar una de sus ideas más extrañas para el futuro. Se trata de un sistema que convertiría los DualSense de PS5 y los futuros controles de PS6 en dispositivos de pago.

El proyecto suena bastante extraño y podría prestarse a malentendidos, así que es importante aclarar que PlayStation no quiere empezar a cobrarnos por usar nuestros controles. En realidad, quiere convertirlos en dispositivos donde podamos efectuar pagos de una forma muy sencilla, sin la necesidad de tener un método de pago guardado en nuestras consolas.

Video relacionado: ¿Pagaste por tus juegos? PlayStation dice que no son tuyos

Controles de PlayStation nos permitirían hacer pagos directos en el futuro

PlayStation y el resto de compañías quieren eliminar la mayor cantidad de barreras posibles de sus ecosistemas, principalmente las relacionadas con la compra de contenido digital y pagos. Al parecer, Sony ya tiene un proyecto para hacer que adquirir contenido en la PlayStation Store sea más sencillo que nunca.

Una patente, revelada el pasado 17 de septiembre, muestra un proyecto para convertir cualquier control de PlayStation en una especie de terminal. En lugar de registrar un método de pago en nuestras consolas o acceder a nuestras aplicaciones bancarias, bastaría con acercar nuestro móvil a un control de PlayStation para hacer un pago.

La patente tiene varios diagramas donde se explica la tecnología detrás de esta idea. Los DualSense de PS5 o los controles de PS6 serían capaces de detectar el móvil mediante proximidad. A continuación, le enviaría una notificación con información sobre el pago a efectuar. Asimismo, el control funcionaría como puente con la consola, que registraría la compra sin pasos adicionales.

El mando no transmitiría información de pago de manera continua, sino únicamente cuando la consola los solicita. La patente buscaría simplificar el proceso de compras y evitar que los jugadores dejen transacciones incompletas, ya sea por las molestias que implica efectuarlas o simplemente por desidia.

Diagrama de la patente muestra un DualSense que funciona como un dispositivo que sirve para efectuar pagos en PS5

Este sistema evitaría procesos que pueden interrumpir una compra, como la necesidad de comprobar números de tarjeta, acceder a la autentificación en 2 factores y más. Al mismo tiempo, ayudaría a PlayStation al hacer que las compras y los pagos se realicen completamente dentro de su ecosistema de una forma más fluida.

“Se recibe del dispositivo electrónico un primer mensaje que incluye información sobre el método de pago de un jugador de videojuegos asociado al control de videojuegos, y se transmite un segundo mensaje que incluye dicha información sobre el método de pago desde el control a la consola”, se explica en la patente. Por ahora, no hay pistas sobre la llegada de este sistema a los controles de PlayStation.

Otra patente reveló las primeras pistas sobre el control del PS6

Las patentes siempre han sido un vistazo al futuro que las grandes compañía están preparando. Si bien no siempre se hacen realidad, es interesante conocer las ideas que PlayStation, XBOX y Nintendo tienen para innovar. A principios de 2026, Sony registró un peculiar control sin botones tradicionales.

El documento mostró un control sin sticks, botones ni gatillos físicos, pues funcionaría con superficies táctiles capacitivas. Se especula que dicha tecnología se podría aplicar a los mandos del PS6, consola de próxima generación que aún no tiene fecha de estreno.

El control utilizaría una distribución virtual de botones, que se adaptaría dinámicamente a la posición de las manos de los jugadores. Sería posible modificar su tamaño y su posición, lo que convertiría al mando en uno de los más ergonómicos del mercado. Sin embargo, aún no está confirmado y la idea podría quedarse únicamente en papel.

La patente de Sony revela un control de PlayStation sin botones convencionales

En esta página encontrarás todas las noticias relacionadas con PlayStation.

Video relacionado: El autosabotaje de PlayStation

Fuente