Hay shooters que pasaron a la historia y ahora son referentes obligados para hacer un buen FPS. En dicha lista de títulos no pueden faltar DOOM y Half-Life, que son las principales inspiraciones del nuevo juego gratuito que ofrece Steam por tiempo limitado.

Por si aún no te enteras, un shooter con reseñas positivas está celebrando su 2.° aniversario en la tienda de Valve. Sus creadores prepararon una sorpresa para festejar con los jugadores de PC, pues decidieron ofrecer gratis copias de su FPS. A continuación, te decimos cómo conseguirlo con 100% de descuento y aprovechar la promoción antes de que sea demasiado tarde.

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Un shooter inspirado en clásicos del género está disponible gratis en Steam

El estudio independiente v0lt no esconde sus inspiraciones; de hecho, las presume constantemente en Steam. Su shooter de 2024 está inspirado en aclamados juegos de id Software, como el ya mencionado DOOM y Quake. Además, toma elementos de Half-Life, la obra maestra de Valve.

El título en cuestión se llama Deadshot y está disponible sin costo en Steam como parte de las celebraciones por los 2 años de su lanzamiento. El título retoma varios elementos de los juegos en los que se inspira, incluyendo aspectos de su ambientación.

Deadshot es un shooter en primera persona que resalta por su estética retro y su historia. Te pone en los zapatos de un soldado del ejército que despierta en medio de un apocalipsis mutante. El mundo está plagado de peligrosas criaturas y no muertos, así que tu objetivo es descubrir qué sucedió.

El título ofrece una campaña que rinde un homenaje a los juegos de id Software y Valve, por lo que pasarás un muy buen rato su eres fan de dichas compañías. Deadshot recibió reseñas positivas gracias a su jugabilidad sencilla, que recuerda a los shooters de antaño. También recibió elogios por su buena dificultad y rejugabilidad.

Para conseguir una copia de Deadshot gratis, sólo debes visitar su página en Steam y dar clic en el botón “Añadir a la cuenta”. Recuerda hacerlo antes del próximo 23 de septiembre, día en que concluirá la promoción. Normalmente, el FPS cuesta $79.99 MXN, pero aún estás a tiempo de conseguirlo sin costo.

Deadshot está disponible gratis en Steam por tiempo limitado

¿Qué ofrece Deadshot?

A pesar de estar inspirado en FPS icónicos, Deadshot tiene su propio encanto. Ofrece una campaña dividida en 3 capítulos, con 6 niveles cada uno. Podrás usar hasta 7 armas diferentes y 5 accesorios para acabar con todas las amenazas mutantes que se te pongan enfrente.

Sus partidas son frenéticas y, como imaginas, están enfocadas en el combate. Por supuesto, todo está aderezado con una buena banda sonora que elevará aún más tu adrenalina. El título se desarrolla en todo tipo de locaciones, que van desde laboratorios hasta túneles llenos de secretos por descubrir.

Los jugadores que ya lo probaron consideran que Deadshot vale completamente la pena y que cualquier amante del género debería disfrutarlo, más ahora que está disponible con 100% de descuento.

Deadshot tiene el ADN de aclamados shooters clásicos

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