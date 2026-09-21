En una época en la que los videojuegos son menos accesibles que nunca, es muy importante aprovechar todas las bondades que ofrecen iniciativas como XBOX Game Pass y PlayStation Plus. Precisamente, el servicio de suscripción de Sony se prepara para tener un octubre sobresaliente, con un estreno de día 1 que por fin tiene fecha de lanzamiento.

Efectivamente, se acaba de revelar el primer juego que se incorporará al catálogo de los niveles más caros del popular programa de paga durante el próximo mes. Se trata de un FPS con reseñas muy positivas que ya está disponible en PC, pero que por fin dará el salto a consolas con su versión 1.0.

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Este juego con 88% de reseñas positivas llegará a PS Plus en octubre de 2026

Los fanáticos estarán de acuerdo en que una de las mejores bondades de XBOX Game Pass son los estrenos de día 1, es decir, los títulos que se unen a la librería del servicio tan pronto llegan a las tiendas. PlayStation Plus es mucho más selectivo, y rara vez recibe un lanzamiento de esa índole.

Dicho esto, recordemos que Christian Svensson, vicepresidente de proyectos de contenido de terceros e iniciativas estratégicas en Sony Interactive Entertainment, ya dejó claro hace un par de meses que la compañía intenta ofrecer hasta 6 juegos de estreno cada año por medio de su programa de paga.

Y sí, esos planes siguen en marcha y son visibles. Durante el último State of Play que se celebró en septiembre, la compañía reveló que Mycopunk se incorporaría al catálogo de PlayStation Plus Extra y PS Plus Premium (Deluxe) durante su debut en consolas; sin embargo, en aquel momento no se hizo mención sobre la fecha de lanzamiento.

Eso acaba de cambiar. Mediante un nuevo adelanto que se publicó en el canal oficial de la compañía, el estudio desarrollador Pigeons at Play y el editor Devolver Digital confirmaron que el FPS cooperativo con elementos de acción estará disponible sin costo adicional a través del servicio el próximo 20 de octubre de 2026.

Mycopunk ya está disponible para PC, pero se trata de su fase en acceso anticipado. El título multijugador debutará en su versión 1.0 para consolas a mediados del próximo mes, y los jugadores de PS5 que estén suscritos a PS Plus Extra o PS Plus Premium (Deluxe) tendrán la oportunidad de descargarlo sin cargo extra.

Sony aún no revela cuáles serán el resto de experiencias que completarán la alineación del próximo mes, pero se espera que el 14 de octubre comparta la lista completa. Por el momento, Mycopunk es el único juego confirmado para el mes que está por venir.

Mycopunk es un estreno de día 1 estará disponible sin costo extra a través de PS Plus Extra y PS Plus Premium (Deluxe) en octubre de 2026

¿De qué trata Mycopunk?

Si bien es probable que muchos jugadores que actualmente pagan su membresía estén dispuestos a darle una oportunidad a este curioso FPS, algunos necesitan información adicional para saber si este nuevo estreno de día 1 vale la pena. En ese caso, déjenos decirles que es un looter shooter de ciencia ficción para hasta 4 jugadores en línea.

En este título de Devolver Digital, los usuarios se unen a un grupo de robots marginados que forman parte de la corporación SAXON y que deben detener un desastre fúngico que amenaza con extenderse rápidamente por todo el planeta. Para completar el objetivo, será necesario realizar misiones, enfrentarse a criaturas y sobrevivir a oleadas de enemigos.

Los jugadores de Mycopunk tendrán a su alcance un arsenal lleno de armas y herramientas futuristas. Será posible mejorar el equipamiento con modificadores personalizables para potenciar sus características y aumentar las posibilidades de sobrevivir a las numerosas amenazas.

El FPS debutó el 10 de julio de 2025 en acceso anticipado en PC, y el estreno de la versión 1.0 coincidirá con su incorporación a PlayStation Plus: el 20 de octubre de 2026. En este momento, tiene reseñas muy positivas en Steam, con un índice de aprobación de 88%. Así pues, los suscriptores del servicio deberían tenerlo en la mira.

Mycopunk es un FPS multijugador, y pronto se unirá al catálogo de PlayStation Plus

PlayStation Plus se actualiza, con juegos que llegan y títulos que se irán

En caso de que Mycopunk no sea de su interés, los jugadores deben saber que el catálogo del programa de Sony creció en septiembre con la adición de múltiples títulos, incluido el MMORPG RuneScape: Dragonwilds. Otros juegos que valen la pena tener en el radar y que ya están disponibles sin cargo extra son los siguientes:

Ball x Pit (PS5)

Date Everything! (PS5)

Dungeons of Hinterberg (PS4 y PS5)

Mega Man X Command Mission (PS4 y PS5)

Metro Redux (PS4)

Ninja Gaiden: Ragebound (PS4 y PS5)

Slitterhead (PS5 y PS4)

Sniper Elite: Resistance (PS4 y PS5)

WWE 2K26 (PS5)

El catálogo de PS Plus Extra y PS Plus Premium (Deluxe) se expandió con las incorporaciones anteriores, pero eso inevitablemente también significa que algunos títulos deberán ceder su lugar. PlayStation ya confirmó que 8 juegos abandonarán el programa de paga durante octubre.

Se trata de uno de los peores meses para los suscriptores, pues el servicio perderá títulos de alto perfil como Silent Hill 2 Remake y Yakuza: Like a Dragon. A continuación, compartimos la lista completa:

Gloomhaven Mercenaries Edition

Harvest Moon: Light of Hope Special Edition

Jurassic World Evolution 2

Lake

Rogue Lords

Silent Hill 2

Yakuza: Like a Dragon

Silent Hill 2 y más juegos abandonarán PS Plus Extra y PS Plus Premium en octubre

Pero cuéntanos, ¿planeas darle una oportunidad a Mycopunk cuando llegue al programa de Sony? Déjanos leerte en los comentarios.

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