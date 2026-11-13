Si tienes varios juegos pendientes en tu lista de deseos o quieres conseguir contenido para tus títulos favoritos, esta puede ser una buena oportunidad para consentirte. El Buen Hyper llegó a Hype Games con una temporada de ofertas que incluye hasta 40% de descuento en juegos de Steam, con títulos destacados de diferentes géneros y propuestas para todos los gustos.

Esta campaña reúne promociones para quienes buscan nuevas aventuras, experiencias multijugador o simplemente quieren ampliar su biblioteca de PC sin gastar tanto. Lo mejor es que hay juegos bastante atractivos entre los productos participantes, por lo que vale la pena echarle un vistazo a las ofertas.

ARC Raiders, Death Stranding 2 y HELLDIVERS 2 tienen 40% de descuento

Uno de los principales atractivos del Buen Hyper es la selección de juegos de Steam que puedes conseguir con 40% de descuento. Entre ellos encontramos lanzamientos y propuestas que han llamado la atención de la comunidad, así como algunas aventuras que vale la pena tener en el radar.

Estos son algunos de los títulos participantes que tienen hasta 40% de descuento.

ARC Raiders: el shooter de extracción que apuesta por enfrentamientos contra máquinas letales y otros jugadores en un mundo de ciencia ficción.

Death Stranding 2: la nueva aventura de Hideo Kojima que expande su particular propuesta de exploración, conexiones humanas y supervivencia.

HELLDIVERS 2: reúne a tus amigos y defiende la Supertierra en este explosivo shooter cooperativo.

Sackboy: A Big Adventure: una colorida aventura de plataformas que puedes disfrutar en solitario o acompañado.

Until Dawn: vive una historia de terror interactiva en la que tus decisiones pueden marcar la diferencia entre sobrevivir o morir.

UNCHARTED: Legacy of Thieves Collection: disfruta de las aventuras de Nathan Drake y Chloe Frazer en una colección que reúne dos grandes entregas de la franquicia.

Como puedes ver, hay opciones para quienes prefieren los shooters, las experiencias narrativas, el terror o las aventuras de plataformas. Si alguno de estos títulos estaba en tu lista de deseos, el Buen Hyper puede ser el pretexto perfecto para conseguirlo.

También hay promociones para Free Fire, Ncoins, Qunas y Guild Wars

Las ofertas de Hype Games no se limitan a los juegos de PC. Esta temporada también contempla promociones en diferentes productos y monedas virtuales para quienes disfrutan de otros títulos.

Entre las opciones disponibles encontrarás:

Free Fire: promociones en diamantes para conseguir aspectos, personajes y otros artículos dentro del Battle Royale de Garena.

Ncoins: ofertas para adquirir esta moneda virtual y aprovecharla en los juegos compatibles.

Qunas: promociones especiales para conseguir este contenido.

Guild Wars: ofertas en contenido para disfrutar de esta franquicia.

De esta manera, el Buen Hyper busca consentir a diferentes comunidades de jugadores con promociones que van más allá de las tradicionales ofertas de videojuegos.

Aprovecha las ofertas del Buen Hyper en Hype Games

Si estabas esperando una oportunidad para comprar alguno de los juegos mencionados o conseguir recursos para tus títulos favoritos, vale la pena revisar el catálogo de esta temporada.

Recuerda que puedes encontrar hasta 40% de descuento en juegos de Steam, además de promociones en diamantes de Free Fire, Ncoins, Qunas y contenido para Guild Wars.

El Buen Hyper ya está en Hype Games y tiene ofertas para que encuentres tu próxima aventura sin gastar de más.

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