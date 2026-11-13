LO QUE DEBES SABER

Se espera que Grand Theft Auto 6 supere el éxito de su predecesor, GTA 5, con previsiones de alcanzar cifras de ventas récord

Se prevé que el juego alcance los 55 millones de copias vendidas para el cierre del año fiscal 2027 de Take-Two Interactive

La posible incorporación de un nuevo GTA Online podría potenciar el éxito a largo plazo del título

Grand Theft Auto VI (GTA 6) está a la vuelta de la esquina, y los fanáticos sólo deben esperar un par de días más para finalmente reunirse por primera vez con Jason Duval y Lucía Caminos. Estamos frente a uno de los lanzamientos más importantes de todos los tiempos, y nuevos informes nos permiten dimensionar el éxito histórico que supondrá para la industria.

Tanto Rockstar Games como Take-Two Interactive guardan silencio sobre las unidades vendidas, pero los primeros datos de firmas de análisis adelantan que la nueva entrega de la serie ya despachó millones de copias durante su periodo de preventa. Y de acuerdo con los nuevos informes, el juego mantendrá el buen ritmo por las próximas semanas.

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GTA 6 superaría las 50 millones de copias en menos de 6 meses

Anteriormente, el banco de inversión Piper Sandler publicó un estudio en el que recopiló datos y estadísticas en un intento de predecir el rendimiento comercial de la sexta entrega principal de la franquicia de mundo abierto. La entidad llegó a la conclusión de que el juego podría vender 40 millones de copias en sus primeras 24 horas.

Es una cifra colosal que cuadriplica las 11 millones de unidades que consiguió GTA 5 en el mismo plazo. Es importante señalar que este informe se publicó en junio de este año, cuando ni siquiera se había puesto en marcha la preventa del título. Así pues, hay que tomar este dato con cautela.

Aun así, los reportes más recientes coinciden en que Grand Theft Auto 6 hará historia. Brian Pitz, de BMO Capital Markets, señaló que el videojuego podría vender la impresionante cantidad de 55 millones de copias durante el año fiscal 2027 de Take-Two Interactive, que finaliza el 31 de marzo de 2027.

El experto cree que GTA 6 podrá vender 45 millones de copias sólo durante el trimestre de su lanzamiento, una cifra muy superior a las estimaciones iniciales de 34.2 millones. Para contextualizar, la entrega de 2013 logró vender 54 millones de unidades para el 30 de junio de 2015, casi 2 años después de su debut.

“Esto es excepcional en todos los sentidos. Ya hubo grandes lanzamientos de videojuegos en el pasado, pero ninguno de esta magnitud, no sólo en términos de inversión, también en cuanto a la expectación que genera. Está en otra liga”, comentó el analista Mat Piscatella de Circana.

En caso de que los pronósticos más optimistas se cumplan, Grand Theft Auto 6 pasará a ser uno de los juegos más vendidos de la historia y dejaría en vergüenza lo hecho por GTA 5, que actualmente es el segundo título más vendido de todos los tiempos, sólo por detrás de Minecraft.

Expertos pronostican que Grand Theft Auto 6 venderá 55 millones de copias antes del cierre del año fiscal 2027

Grand Theft Auto 6 aumentará el valor de las acciones de Take-Two Interactive

Por supuesto, tener un éxito de la talla de GTA 6 será muy beneficioso para Take-Two Interactive, compañía matriz de Rockstar Games. A pesar de la enorme expectativa que existe alrededor de la nueva entrega, la empresa vio cómo el valor de sus acciones bajó alrededor de 10% durante 2026.

Eso podría estar por cambiar. Actualmente, el gigante del entretenimiento dirigido por Strauss Zelnick cotiza en unos $228 USD por activo, pero el analista Wyatt Swanson de DA Davidson pronostica que el valor aumentará hasta los $300 USD una vez que debute la secuela. El experto también cree que el eventual port para PC y el nuevo GTA Online impulsará ese crecimiento.

En esa línea, Matthew Cost de Morgan Stanley afirmó que, si Grand Theft Auto 6 logra un buen lanzamiento, podrá instalar una gran audiencia potencial para el componente multijugador. Si bien Rockstar Games aún no confirma la existencia de una versión de GTA Online, la precarga incluye pistas que revelan la existencia de un modo en línea.

Finalmente, el analista Andrew Marok de Raymond James pronostica que el juego venderá 50 millones de unidades para el año fiscal 2027, y que el precio de venta promedio rondará en los $90 USD.

El posible éxito comercial de GTA VI aumentará el valor de las acciones de Take-Two Interactive

Pero cuéntanos, ¿crees que GTA 6 será el juego más exitoso de la historia? Déjanos leerte en los comentarios.

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