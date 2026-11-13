LO QUE DEBES SABER:

XBOX inició con las celebraciones por sus 25 años

Parte del festejo incluye contenido gratuito para algunos de sus mejores videojuegos

Entregas de Forza Horizon, Halo, Gears of War, Call of Duty y más tienen sorpresas para los jugadores

El tiempo pasa rápido y hace 25 años XBOX se presentó en la industria de los videojuegos como una propuesta de Microsoft en el sector de las consolas que después evolucionó hacia un ecosistema de gaming. La fiesta apenas inicia y es en grande e incluye contenido gratuito.

Como parte de los festejos por el 25. ° aniversario de XBOX, la división de gaming de Microsoft lanzó contenido gratuito para algunos de sus juegos más importante y así puedes conseguirlo.

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La nueva y espectacular librea de los 25 años de XBOX en Forza Horizon 6

Si eres fan asiduo del genial juego de carreras de Playground Games hay un regalo para ti. Con motivo del 25 aniversario de XBOX, hay una librea especial para el GR GT 2025.

Obtenerla es de lo más sencillo, pues ya está disponible en la pestaña de Regalos del Centro de Mensajes. Solo debes entrar en ella y reclamar tu obsequio como fan de XBOX.

¿Cómo obtener la armadura Damascus Prototype en Halo: Campaign Evolved?

La historia de XBOX no se puede entender sin Halo y la entrega más reciente, el remake del juego que lo inició todo, tiene un regalo para la ocasión.

Se trata de la armadura Damascus Prototype para Halo: Campaign Evolved. En este caso, solo debes entrar en este enlace que te llevará a Halo Waypoint e ingresar el siguiente código: GWT9-DNBT-7X9S-DJCX-8KH3.

Las armas de Gears of War: E-Day se tiñen de verde para celebrar los 25 años de XBOX

Uno de los mejores videojuegos de XBOX en los últimos años es Gears of War: E-Day, precuela de la icónica franquicia de Microsoft.

La manera en que el juego de The Coalition celebra los 25 años de XBOX es con un set gratuito de aspectos para todas sus armas que estará disponible una vez que la tienda rote el 17 de noviembre.

Obtén el creador de personajes verde en Minecraft

Otra de las franquicias propiedad de Microsoft, y la más exitosa para la compañía, es Minecraft, pues ha sido una auténtica mina de oro.

Por supuesto que la IP se une al festejo por los 25 años de XBOX y desde el 10 de noviembre hasta el 10 de diciembre podrán reclamar en el apartado de vestuario la skin verde fluorescente del creador de personajes.

Vuela en Microsoft Flight Simulator con el estilo de XBOX

Uno de los hitos de la actual generación de XBOX en cuanto a procesamiento de hardware y el uso de la nube es Microsoft Flight Simulator.

En cuanto al simulador de vuelo, también hay contenido gratis, pues ya están disponibles libreas conmemorativas para el Boeing 737 MAX, XCub, Hot Air Balloon y Skyship 600.

Transparencia en verde para Call of Duty: Modern Warfare 4

Finalmente, XBOX anunció que desde hoy, los jugadores de Call of Duty 4: Modern Warfare que reservaron la edición digital en XBOX Series X|S tendrán acceso al Plano del Circuito Interior M4 en Verde OG, lo cual permitirá ver el interior del arma y su funcionamiento.

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