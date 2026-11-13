LO QUE DEBES SABER:

Las primeras copias físicas de GTA 6 ya están en las tiendas y los jugadores las revisan a detalle

Algunos descubrieron que es posible ver el código de descarga usando una linterna en las cajas de la versión de PS5

Otros jugadores advierten que la versión de XBOX no permite hacer esto

Algunas tiendas toman precauciones ante posible robos de los códigos de GTA 6

Rockstar y Take-Two decidieron pasar de largo ante el formato físico tradicional con Grand Theft Auto 6. La edición que se vende en tiendas no incluye disco, ni en PS5 o XBOX, y en su lugar tiene un código para descargar la versión digital. Sin embargo, esto podría convertirse en un problema antes y después del lanzamiento.

Ahora que algunas copias “físicas” del juego llegaron a las tiendas, hay jugadores que aseguran que es posible ver el código que se incluye sin necesidad de abrir la caja, lo cual permitiría que lo reclamaran y descargaran sin pagar.

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La edición “física” de GTA 6 tendría un defecto grave que permitiría ver el código sin abrir la caja

A unos días del lanzamiento de GTA 6, la comunidad busca información y detalles por todas partes. Uno de ellos se hizo viral pues tiene que ver con un supuesto defecto que permite ver el código que se incluye en la caja sin necesidad de abrirla.

En pocas palabras: ver el código de descarga y usarlo sin tener que pagar, lo cual estrictamente cuenta como un robo.

Por medio de publicaciones en redes sociales y foros en Internet, algunos jugadores mostraron lo fácil que es ver el código de descarga en la caja de GTA 6 para PS5. Los usuarios muestran la caja cerrada y con el uso de una linterna pueden observar los 12 dígitos que componen el código para reclamar el juego en la PlayStation Store.

Cabe señalar que dicho código se encuentra pegado en la parte donde tendría que estar el disco si se tratara de un lanzamiento físico tradicional.

La baja calidad del plástico, así como de la impresión de la portada, resultan en una transparencia a contraluz que puede convertirse en un problema si se confirma que es posible hacer esto.

Fans have discovered the entire GTA 6 redeem code on the physical copy can be seen without opening the box by shining a powerful flashlight through the side at an angle. pic.twitter.com/YtN5QhC81R — GTA 6 Countdown ⏳ (@GTAVI_Countdown) November 13, 2026

¿Es posible jugar GTA 6 sin pagar?

Aunque lo que muestran los jugadores es una posibilidad, es importante señalar algunos matices respecto a la venta de esta entrega en su polémico formato físico.

Tal como lo señala un usuario de X, en algunas tiendas de videojuegos las copias de GTA 6 no están al alcance. En su lugar se tienen cajas representativas y la copia original se entrega al usuario hasta que realiza la compra. Bajo esta idea, no es posible tomar una copia de un estante y experimentar con una linterna, aparte de que es riesgoso y podría meterte en problemas.

Algunas tiendas entregan la copia verdadera hasta que se realiza la compra

Jugadores de XBOX reportan que sus copias físicas no muestran transparencia en el momento de dirigir la luz de una linterna hacia la caja. En este caso, los materiales y la impresión serían de mejor calidad que los de PS5.

Finalmente, es importante que sepas que un acto de este tipo es un robo, así que solo queda como anécdota de la locura que hay por GTA 6 y las polémicas decisiones de Rockstar Games y Take-Two Interactive.

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