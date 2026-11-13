LO QUE DEBES SABER

Kohei Horikoshi, creador de My Hero Academia, planeó originalmente un final distinto y más triste para la serie

El artista explicó en una entrevista cuál era su plan original para Izuku Midoriya

La historia evolucionó para centrarse en el heroísmo colectivo, más allá del recorrido personal de Deku

My Hero Academia, conocido como Boku no Hero Academia en su natal Japón, se consolidó al instante como uno de los mangas nipones más exitosos de la editorial Shueisha. Si bien presentó numerosos momentos llenos de acción y drama que generaron muchas expectativas, la obra dividió las opiniones de los fanáticos con su final.

En años recientes, hemos visto cómo muchos mangakas tuvieron dificultades para ofrecer una conclusión que cumpliera con las expectativas de todos los seguidores de sus obras. Quizás el caso más infame es el de Attack on Titan, pero franquicias de la talla de Demon Slayer también se vieron envueltas en polémica.

Y sí, My Hero Academia se unió a esa tendencia. Más allá de lo que opinen los fans, resulta curioso saber que Kohei Horikoshi, creador de la serie, planeaba ofrecer un final distinto. Debido a que Izuku Midoriya iba a tener un destino más triste e injusto, es fácil asumir que la conclusión original iba a causar incluso más controversia.

Video relacionado: Naruto x Boruto Ultimate Ninja Storm Connections: a la mitad del camino ninja

El final de My Hero Academia causa el disgusto de los fanáticos

My Hero Academia comenzó su publicación en 2014 a través de la revista Shukan Shonen Jump de Shueisha. La historia sigue a Izuku Midoriya, un joven que entra en una escuela especializada para convertirse en héroe, pese a no tener poderes en una sociedad en la que la inmensa mayoría de los habitantes poseen una habilidad especial.

El manga original se estrenó el 7 de julio de 2014, y de inmediato ganó mucha popularidad gracias a su concepto divertido e ingenioso. Al final tuvo un total de 430 episodios, recopilados en 42 volúmenes. La obra concluyó en 2024, mientras que su exitosa adaptación animada producida por BONES finalizó en 2025 tras 8 temporadas.

Izuku Midoriya, también conocido con el nombre de héroe Deku dentro del universo ficticio de My Hero Academia, es el último portador del One for All, uno de los Quirks más poderosos del mundo. Precisamente, gran parte del final se enfoca en cómo el protagonista pierde esa habilidad durante la batalla contra Shigaraki.

En la clímax de la guerra entre héroes y villanos, Deku se enfrenta a Tenko Shimura, quien se volvió sumamente poderoso debido a la intervención del villano Zen Shigaraki (All for One). En la conclusión, el personaje principal logra vencer al antagonista, pero en el proceso pierde el One for All.

My Hero Academia confirmó que Izuku Midoriya aún conservaba algunos vestigios de su poder, similar a lo que le ocurrió a All Might al trasferir su Don al inicio de la historia; sin embargo, en el capítulo 430 del manga se nos revela que, tristemente, el protagonista perdió por completo su habilidad, por lo que una vez más volvió a ser una persona sin Quirk.

La obra da un salto temporal de 8 años, y se confirma que Izuku Midoriya abandonó su sueño de convertirse en héroe profesional y ahora se desempeña como profesor de la Academia U.A, la escuela más prestigiosa para aspirantes a superhéroes. Si bien esta revelación decepcionó a los fans, el autor Kohei Horikoshi aún tenia una sorpresa bajo la manga.

Izuku Midoriya pierde el poder de One for All durante la batalla contra Shigaraki en el final de My Hero Academia

Kohei Horikoshi explica cuál era el final original de My Hero Academia

Si bien Deku perdió sus poderes y se resignó a ser un profesor de la Academia U.A, sí pudo cumplir su sueño gracias a la ayuda de su mentor y sus excompañeros de clase. Al final del manga y anime, All Might le entrega una armadura de héroe, la cual fue financiada por los amigos del protagonista.

De esta manera, Izuku Midoriya pudo regresar a desempeñarse como un héroe que protege a la ciudad de los pocos villanos que aún quedan tras la caída de Shigaraki y All for One. Si bien quedó fuera del top de Japón, aun así se convirtió en una de las figuras más respetadas de la sociedad.

Se podría argumentar que es un final agridulce. Por un lado, Deku perdió sus poderes que tanto trabajo le costó dominar, pero por el otro pudo unirse a sus compañeros mientras ayuda a los habitantes de la ciudad. Es por eso mismo que la conclusión generó opiniones encontradas cuando se estrenó originalmente en 2024.

En una entrevista, Kohei Horikoshi, creador de My Hero Academia, habló sobre el final de su obra más popular. En la charla, se recordó el hecho de que tanto el manga como el anime modifican el discurso de Izuku Midoriya, por lo que le preguntaron al escritor y dibujante si eso siempre formó parte de su plan.

“El capítulo 1 terminaba con ‘Esta es la historia de cómo me convertí en el mayor héroe’, y en el capítulo 324 cambiaba a ‘Esta es la historia de cómo todos nos convertimos en los mayores héroes’. Luego, en el capítulo 430, la historia termina con ‘Esta es la historia de cómo todos ayudamos a los demás juntos’. ¿Era este el plan desde el inicio?”, preguntó el entrevistador.

“¡No! ¡No era así! Originalmente, pensé en que terminara con Deku convirtiéndose en profesor mientras decía algo como: “¡puedes ser un héroe!”. Sin poderes, pero con una expresión de total confianza... algo así. El motivo del cambio es que esta serie ya no era una historia centrada únicamente en Deku y One For All”, comentó el creador.

En el final oficial de My Hero Academia, Izuku Midoriya cumple su sueño de ser un héroe profesional

Kohei Horikoshi destaca que su obra abordaba temas como “¿qué significa ser el mayor héroe?”, y comenta que llegó a la conclusión de que significa “tender la mano a los demás”. De esta manera, pensó en poner la respuesta en escrito en la forma del monólogo del protagonista.

Así pues, el final original de My Hero Academia no contemplaba a Deku con su traje de héroe, y la obra iba a terminar con el protagonista como un profesor que debía guiar a las siguientes generaciones. Para bien o para mal, el autor cambió de opinión y permitió que Izuku Midoriya consumara su sueño de ser un héroe profesional.

El pasado 2 de agosto de 2026, se estrenó a través de Crunchyroll un episodio especial titulado I Am a Hero Too, que se enfoca en Eri. Al final, se nos da un nuevo vistazo a la nueva vida de Deku.

Deku iba a terminar como un profesor de la escuela UA en el final original de My Hero Academia, pero Kohei Horikoshi cambió de opinión

Pero cuéntanos, ¿te gusta el final original? ¿Prefieres la versión que se publicó? Déjanos leerte en los comentarios.

Sigue este enlace para leer más noticias relacionadas con My Hero Academia.

Video relacionado: Jump Force: potencial sin rumbo

Fuente