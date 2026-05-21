Destiny 2 está lejos de vivir su mejor momento, pues sus últimas actualizaciones y expansiones tuvieron dificultades para conectar con la base de jugadores. Tras esta racha negativa, los fanáticos empezaron a cuestionar el futuro y la longevidad del proyecto, y Bungie finalmente anunció lo que muchos temían.

Así es, el FPS multijugador perderá soporte en cuestión de meses. Si bien la comunidad aún podrá explorar este universo de ciencia ficción y jugar con normalidad, el estudio propiedad de PlayStation confirmó que la próxima actualización de contenido que llegará durante el verano será la última.

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Destiny 2 dejará de recibir nuevo contenido en junio de 2026

El estudio detrás de la franquicia Halo anunció que retirará el soporte en aras de enfocarse en nuevos proyectos. Los detalles sobre lo que está por venir para la compañía son muy escasos, y gran parte del comunicado se enfocó en el futuro del shooter.

Bungie anunció que Destiny 2 recibirá su última actualización de contenido el próximo 9 de junio de 2026. Aunque los jugadores ya no deberán esperar parches con novedades sustanciales, la empresa dejó claro que trabajará para garantizar que el FPS permanezca activo y jugable, tal como sucede actualmente con la entrega original.

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“A medida que nuestro enfoque se dirige hacia un nuevo comienzo para Bungie, comenzaremos a trabajar en la incubación de nuestros próximos juegos (…) Estamos orgullosos de Destiny 2, de los lugares a los que nos llevó y del legado que ha creado. Gracias a todos ustedes, nuestro universo es vasto”, explicó el estudio en su mensaje.

Se desconoce si Bungie dará vuelta a la página para empezar el desarrollo de una nueva entrega de la serie, pero la redacción del texto sugiere que la franquicia llegará a su final con la llegada de la última actualización de contenido.

“Durante casi 12 años, hemos tenido el placer y el honor de explorar el universo de Destiny junto a todos ustedes. A través de todos los altibajos, las sorpresas y los triunfos, construir Destiny junto a nuestros jugadores fue un privilegio inmenso”, comentó la compañía.

Después de casi 9 años, Destiny 2 perderá soporte

¿Qué incluirá la última actualización de Destiny 2?

Sony adquirió Bungie a principios de 2022 por una suma de $3600 millones de dólares con la esperanza de convertir a Destiny 2 en un pilar de la empresa y hacer que el estudio fungiera como el guía para el resto de equipos de PlayStation; sin embargo, la compañía japonesa reconoció que esta compra no fue rentable.

En su último informe financiero, Sony informó una pérdida por deterioro de $765 millones de dólares debido a la debacle de Destiny 2 y las ventas por debajo de las expectativas de Marathon, el último proyecto del estudio.

Bungie afirmó en su comunicado que la actualización final, titulada como Monument of Triumph, tiene como objetivo garantizar que Destiny 2 sea un lugar acogedor para que los jugadores regresen.

Destiny 2: Monument of Triumph, la última actualización importante del juego, llegará el 9 de junio de 2026

En cuanto a las novedades, la última expansión agregará nuevas habilidades, el regreso del apartado Pantheon como contenido permanente y la llegada definitiva de la Sparrow Racing League (SRL), un modo extra que recibirá nuevas pistas, conjuntos de armas exclusivos y más recompensas.

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