Quizás Hideo Kojima es ampliamente conocido por su contribución a la industria de los videojuegos, pero también es famoso por su pasión por el cine y la televisión. De hecho, a menudo utiliza sus redes personales para compartir su opinión sobre las producciones que ve en su tiempo libre. Pero su reciente publicación sobre The Boys es más difícil de descifrar.

La serie de TV es una adaptación del cómic homónimo de Garth Ennis y Darick Robertson. Logró construir una gran fanaticada a su alrededor tras su debut original en 2019 e incluso su inmensa popularidad impulsó el alcance de Homelander y otros personajes, que aparecieron como invitados en Mortal Kombat, Call of Duty y otros títulos en años recientes.

Dicho esto, es innegable que el programa de televisión se ha visto envuelto en numerosas polémicas. En particular, la calidad narrativa y de producción de las últimas 2 temporadas fueron objeto de discusión en Internet. El debate alcanzó su punto álgido con la emisión del episodio final de esta semana, y la opinión de Hideo Kojima destacó por su ambigüedad.

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¿Kojima aprobó el final de la Temporada 5 de The Boys?

Existe una regla no escrita que afirma que es posible saber si una película o serie fue del agrado del diseñador de videojuegos según la extensión de su reseña. Si el creativo japonés hace un análisis profundo de los personajes, destaca los aspectos positivos o simplemente comparte su experiencia, es probable que le haya dado el visto bueno.

En cambio, si Hideo Kojima sólo escribe que vio un largometraje o show sin indagar sobre el tema, se cree que le disgustó o decepcionó. Claro está, en realidad no es una ley y solamente el diseñador sabe su verdadera opinión.

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El creativo escribió “buenos días” en un post que incluye 4 imágenes relacionadas con The Boys. La primera es una captura de pantalla de la canción Piano Man de Billy Joel, que está presente en el capítulo final de la serie de Prime Video. La segunda y tercera son posters del show de TV, mientras que la cuarta es una foto de Billy Butcher.

Hideo Kojima acompañó su publicación de redes sociales con una serie de emojis que muestra a una persona que reza, un individuo que hace una reverencia, un corazón y un pulgar hacia arriba. A juzgar por la naturaleza positiva de estos emoticones, parece que la conclusión del programa de Amazon fue del agrado del creativo.

Incluso Eric Kripke, showrunner de The Boys, retuiteó la publicación del director de Metal Gear Solid y Death Stranding; sin embargo, algunos fanáticos se muestran más escépticos y dudan si el capítulo final cumplió con las expectativas del diseñador nipón.

La reseña de Hideo Kojima sobre el final de la Temporada 5 de The Boys sólo tiene 2 palabras

“Expertos de Kojima, no hay texto pero sí emojis… ¿eso es algo bueno?”, preguntó un usuario en la sección de comentarios. “Literalmente dijo buenos días. Si es bueno, entonces le gustó, ¿no crees? Kojima no se molestaría en no hacer nada si no le gustara”, respondió otro.

Hideo Kojima quiso hacer un juego inspirado en The Boys

Actualmente, el capítulo 8 de la Temporada 5 tiene un puntaje promedio de 6.6 en IMDB, uno de los más bajos en la historia de la de la serie de televisión; sin embargo, y a pesar de que la opinión del público general es bastante mixta, todo parece indicar que Hideo Kojima le dio el visto bueno al polémico final de The Boys.

El final de The Boys generó mucha polémica, pero parece que fue del agrado de Hideo Kojima

Lo anterior no es sorprendente, pues el diseñador es un ávido conocedor de la franquicia. En 2024, Kojima elogió la cuarta temporada por explorar más a fondo la psicología de los personajes, y destacó que la serie hacía una metáfora de Estados Unidos y la sociedad moderna actual.

Un poco antes, en 2022, el desarrollador confesó que tenía la intención de crear un videojuego muy similar a The Boys protagonizado por Mads Mikkelsen. Precisamente, jamás desarrolló su idea debido a que el concepto era muy parecido al de la serie de TV

Pero dinos, ¿el capítulo final de la Temporada 5 fue de tu agrado? Déjanos leerte en los comentarios.

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