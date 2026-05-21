El lanzamiento de Grand Theft Auto VI será histórico pues se trata de uno de los videojuegos más esperados. Sin embargo, hay dudas sobre el enfoque que tendrán Take-Two Interactive y Rockstar Games para este debut.

La industria y el público han cambiado mucho desde 2013, año en que debutó GTA V, y muchos piensan en la manera en que la compañía y el estudio se adaptarán a los cambios generacionales sin dejar atrás a sus seguidores más fieles.

Recientemente, Strauss Zelnick habló sobre un elemento muy importante: el marketing. El ejecutivo confirmó que harán algo diferente a lo que vimos hace más de una década.

NO TE LO PIERDAS: ¿Grand Theft Auto VI se retrasará hasta 2027? Así es el rumor viral que preocupa a muchos fans de la franquicia

La campaña de marketing de GTA VI apostará por las nuevas audiencias: Rockstar quiere ir a donde está el público

Durante una entrevista con GamesIndustry.biz, Strauss Zulnick, director general de Take-Two Interactive, habló sobre los planes de la compañía para promocionar GTA VI, título que llegará el próximo 19 de noviembre.

Aunque no lo creas, el juego y todo su hype también echarán mano de las formas tradicionales de promoción. Es algo que se considera parte del proyecto de lanzamiento.

El directivo reveló que accionistas preguntaron si era necesario invertir dinero en una campaña de marketing dadas las altas expectativas.

Recordemos que, en la industria de los videojuegos, se asignan presupuestos de marketing con grandes cifras para proyectos importantes. En ocasiones, pueden alcanzar el mismo valor que lo que se invirtió en desarrollo.

Sin embargo, Strauss Zelnick mencionó que, a diferencia de la campaña de GTA V en 2013, harán cambios en busca de llevar el producto y promocionarlo con las nuevas generaciones:

Inversores me han preguntado si necesitamos gastar dinero en marketing dado el alcance de la propiedad intelectual y las expectativas. La respuesta es, por supuesto, que tenemos que comercializarlo. Tendremos una campaña de marketing muy significativa y amplia que refleje dónde están las audiencias y la atención hoy en día. Hace 13 años todavía comprábamos espacios en televisión abierta. Esta vez, no vamos a gastar mucho en ello".

¿Qué esperar de la campaña de marketing de GTA VI?

En 2013, la campaña de marketing de GTA V incluyó una previa con la presentación de trailers, anuncios en medios tradicionales, promociones en tiendas de videojuegos y paquetes con el título y consolas.

Noticias Google filtra el precio de GTA VI y el juego sería excesivamente barato, pero los fans no deben emocionarse Grand Theft Auto VI apareció en la PS Store con un costo muy bajo, pero todo parece indicar que se trata de un simple error VER

Para GTA VI, se espera que Rockstar apueste fuerte por plataformas de video corto como TikTok, Reels, YouTube Shorts e Instagram. La compañía sabe que las redes sociales son el principal canal de comunicación con las audiencias actuales.

Aunque las declaraciones de Strauss Zelnick reflejan los cambios que vienen, también se espera que el juego se promocione de forma tradicional con anuncios espectaculares en las calles y comerciales en medios como la TV.

ENTÉRATE: ¿Qué pasará con tus cuentas de PlayStation, Xbox, Nintendo y Steam cuando mueras? CDMX ya discute una reforma

Recuerda que en este enlace encontrarás toda la información relacionada con la industria de los videojuegos y el entretenimiento.

Sigue con nosotros, en LEVEL UP.

Fuente