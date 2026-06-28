Persona 5 se distingue por ser uno de los JRPG más importantes de todos los tiempos y Atlus ha tratado de darle un tratamiento especial al ser una de las joyas de la corona. Por esta razón, resulta curioso que Joker y los Phantom Thieves hayan pasado de su universo lleno de invocaciones a uno con armas y estrategia militar.

Llama la atención que esta colaboración va más allá de incluir skins de los protagonistas. Take Your Heart es el nombre de la Temporada 6 de Call of Duty Mobile que estará disponible a partir del 1 de julio e incluirá nuevos modos, armas y más contenido inspirado en los Phantom Thieves.

¿Qué habrá debajo del antifaz?

Algunas de las novedades que incluirá Take Your Heart según la página oficial, son los skins para cada operador que se reparten de la siguiente manera: Cipher – Joker, Scylla – Panther, Alias – Queen y Urban Tracker – Violet. Además de cambiar su apariencia, estos skins estarán acompañados de animaciones especiales para el lobby, una máscara, un contador especial de eliminaciones, un menú social con la temática de Persona 5 Royal y una animación única de relevos que se activa en el modo multijugador si hay 1 o más personajes de esta colaboración en el mismo equipo.

También habrá cosméticos adicionales con nuevos proyectos legendarios basados en las invocaciones de los protagonistas del JRPG. Estas novedades incluyen efectos visuales únicos al eliminar enemigos y animaciones que cambiarán de acuerdo al número de bajas que logremos durante la partida.

Por si fuera poco, también se incluye un modo exclusivo de la temporada 6. En Plunder Treasure Hunt aparecerán zonas inspiradas en los palacios de Persona 5 Royal. Al entrar a estos espacios, la interfaz cambiará al típico estilo de los menús en rojo, blanco y negro que ya conoces; además, los jugadores deberán enfrentar oleadas de enemigos hasta recibir un cofre del tesoro repleto de recompensas.

La colaboración también presentará un evento temático con galerías de tiro ambientadas en distintos palacios.

Pero cuéntanos, ¿te emociona esta colaboración con Persona 5? ¿Qué opinas de este crossover? ¿Crees que debería haber más? No olvides dejar tu respuesta en los comentarios. Si quieres saber más sobre Call of Duty, puedes visitar esta página.

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