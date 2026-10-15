Call of Duty es una de las franquicias más exitosas en la historia de los videojuegos y sus parámetros son tan altos que lo que para Activision sería un mal lanzamiento, para la mayoría de juegos sería la gloria.

Modern Warfare 4 está a la vuelta de la esquina, pero no se puede negar que después de tantos años y entregas anuales por casi 2 décadas, se da mucho por hecho respecto a cada lanzamiento.

Recientemente, un directivo de Activision aseguró que existe un “impuesto” para la IP en los medios y esto lleva a que la cobertura, reseñas y perspectiva que se tiene de la saga se mida con una vara diferente que la de otros títulos.

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Tyler Bahl de Activision asegura que existe un “impuesto” respecto a la cobertura de Call of Duty en los medios

Aquí vamos otra vez. Como cada año, el último trimestre es el periodo de lanzamiento de la entrega en turno de Call of Duty y este año hay expectativa por la nueva entrega de Modern Warfare, una de sus historias más aclamadas.

Recientemente, Tyler Bahl, director de marketing de Activision, platicó con The Game Business y aseguró que la franquicia es analizada y cubierta por los medios desde una perspectiva diferente, como si hubiera una especie de “impuesto” dado su éxito multimillonario desde hace muchos años.

Al respecto, el directivo considera que se da tanto por hecho respecto a la IP que algunos olvidan que hay miles de trabajadores detrás de su desarrollo con el objetivo de brindar una obra de la mejor calidad:

“Creo que tenemos la cobertura, pero lo llamamos el ‘impuesto de Call of Duty’. Cuando pensamos en las críticas o en la recepción y demás, en muchos sentidos obviamente hay mucho fandom alrededor de los juegos indie, y emoción por los nuevos juegos que aparecen cada día en Steam.

Creo que, en muchos sentidos, Call of Duty lleva aquí mucho tiempo y con eso, a veces, la gente olvida que hay mucho trabajo detrás de estos juegos. Aquí hay 4500 empleados que intentan ofrecer la mejor experiencia posible".

Fight. Loot. Survive.



Take on Story Missions, face new threats, and earn rewards. DMZ Early Access begins October 20. pic.twitter.com/yLQ8rfdW0b — Call of Duty (@CallofDuty) October 9, 2026

Modern Warfare 4 debutará en un momento muy importante para la franquicia

La nueva entrega de la saga debutará el 23 de octubre en un contexto que no es tan favorable como solía serlo en otros lanzamientos.

En años recientes, y tras quedar en manos de Microsoft, los resultados de Call of Duty no han sido los esperados y la decisión de lanzar algunas entregas en XBOX Game Pass jugó en contra.

Claro que los números siguen siendo impresionantes, pero para los estándares de métricas de la saga y lo que espera Activision, las expectativas y la presión son mayores para este lanzamiento.

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