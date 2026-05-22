Capcom dejó clara su postura sobre la inteligencia artificial generativa en el desarrollo de videojuegos: la tecnología todavía está lejos de alcanzar el nivel creativo de sus desarrolladores. La compañía detrás de franquicias como Resident Evil Requiem y Monster Hunter Stories 3 confirmó que no está utilizando IA para crear materiales o arte dentro de sus juegos, y por ahora tampoco tiene planes de hacerlo.

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La declaración llegó por parte de Shinichi Inoue, vicepresidente de desarrollo tecnológico y soluciones de IA de la compañía, quien explicó en una entrevista por 4Gamer que el gran problema de la inteligencia artificial sigue siendo algo bastante humano: la sensibilidad creativa.

Capcom cree que la IA todavía no puede igualar a sus artistas

Durante una entrevista, Inoue señaló que incluso las herramientas de IA más avanzadas todavía no logran competir con el trabajo de los creativos de Capcom.

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“Lo que consideramos extremadamente importante en la industria del entretenimiento, en contraste con la inteligencia artificial, es la sensibilidad humana. Incluso la IA más avanzada todavía no puede igualar a nuestros creadores cuando se trata de sensibilidad“, dijo.

El ejecutivo explicó que, desde la perspectiva de la compañía, tiene más sentido que las personas se enfoquen en las áreas creativas mientras la IA se utiliza para tareas mucho más rutinarias o repetitivas. Es precisamente ahí es donde la empresa sí está aprovechando esta tecnología.

La IA sí está ayudando a probar y revisar juegos

Aunque Capcom no quiere usar IA generativa para crear contenido visual dentro de sus videojuegos, sí está utilizando herramientas basadas en inteligencia artificial para acelerar procesos internos como pruebas, revisión de errores y debugging.

Según explicó Inoue, la compañía tiene sistemas impulsados por Google Gemini y tecnología interna capaces de analizar reportes de pruebas automáticamente mientras el equipo humano descansa. Después, otro sistema revisa si los problemas detectados realmente afectan la visión del director del proyecto antes de enviarlos a los desarrolladores. La idea es reducir la carga de trabajo repetitiva y dejar que los equipos creativos se enfoquen en lo importante.

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“Una enorme cantidad de este trabajo de revisión y evaluación se lleva a cabo mientras las personas están dormidas”, añadió Inoue. “Después de eso, el sistema filtra problemas que tienen altas probabilidades de ser ‘incorrectos en comparación con el concepto previsto del juego’ y los presenta al equipo.”

Todo esto llega después de meses en los que varias compañías comenzaron a experimentar con IA generativa para crear assets secundarios, como objetos, árboles, muebles o elementos de fondo. De hecho, hace apenas un año Capcom admitió que estaba explorando esa posibilidad debido al enorme volumen de contenido que requieren los videojuegos AAA modernos.

Sin embargo, parece que la compañía terminó tomando distancia de esa idea. Especialmente ahora que la conversación alrededor de la IA generativa sigue siendo uno de los temas más polémicos dentro de la industria.

¿Qué te parecieron estas declaraciones? ¿Crees que es una buena forma de utilizar la inteligencia artificial en el desarrollo de videojuegos? Cuéntanos en los comentarios.

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