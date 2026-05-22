Sega volvió a dar señales de vida del nuevo Crazy Taxi y, aunque el adelanto dura apenas cinco segundos, fue suficiente para emocionar a muchísimos fans del legendario arcade.

La compañía publicó un pequeño teaser en redes sociales donde únicamente aparece el clásico letrero luminoso de taxi encendiéndose. No hay gameplay, fecha de lanzamiento ni detalles concretos, pero sí deja claro que el proyecto sigue vivo y que Sega ya comenzó a mover la maquinaria para mostrarlo oficialmente.

¿No has visto el teaser? Te lo dejamos a continuación:

El nuevo Crazy Taxi sería muy distinto al original

Desde que Sega anunció el regreso de varias de sus franquicias clásicas en 2023, Crazy Taxi ha sido uno de los proyectos que más curiosidad ha generado. El problema es que la compañía prácticamente no había mostrado nada desde entonces.

Lo poco que sabemos es que este reboot está siendo desarrollado con apoyo de Sapporo Studio y que apunta a convertirse en una experiencia AAA enfocada en conducción multijugador masiva. Básicamente, Sega quiere transformar una de sus franquicias arcade más caóticas en algo muchísimo más grande y adecuado para la nueva era.

Eso probablemente significa que el nuevo juego será muy diferente a las entregas clásicas de Dreamcast y arcade que terminaron convirtiéndose en títulos de culto. Lo anterior tiene un poco preocupados a los fans de antaño, pero tendremos que esperar para descubrir qué están cocinando.

Sega sigue apostando por revivir franquicias clásicas

El teaser también apareció poco después de que Sega compartiera sus resultados financieros más recientes, donde volvió a mencionar proyectos relacionados con franquicias clásicas como Jet Set Radio, Golden Axe y Streets of Rage.

Por ahora, todos estos juegos siguen sin fecha de lanzamiento oficial, pero el hecho de que Crazy Taxi ya esté comenzando a aparecer nuevamente en redes sociales hace pensar que Sega podría estar preparando una revelación mucho más grande para los próximos meses.

Y honestamente, tiene sentido. La nostalgia por la era de Dreamcast sigue siendo enorme, especialmente entre jugadores que crecieron con arcades frenéticos, música explosiva y juegos que simplemente querían divertirte lo más rápido posible.

Y tú, ¿qué opinas al respecto? ¿Qué esperas del nuevo Crazy Taxi? Cuéntanos en los comentarios.

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