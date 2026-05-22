Bungie sigue mal y de malas. Hoy, la compañía famosa por ser los creadores de Halo y Destiny anunció el final de Destiny 2. La próxima expansión será la última y terminará el ciclo del juego en línea que vivió altibajos durante toda su historia.

El final de este juego supone un problema en sí mismo, pues se sabe que hubo ideas y conceptos para seguir, pero los resultados fueron adversos y se tomó la decisión de finalizar todo.

Lamentablemente, parece que no terminará ahí. Un reporte advierte que Bungie podría estar en serios problemas pues salvo Marathon, no hay certidumbre para otros proyectos y Sony no les ha dado el visto bueno. Asimismo, vendrían despidos en camino.

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Bungie en peligro: Destiny 3 no está en producción activa y no hay proyectos aprobados por Sony

De acuerdo con un reporte del periodista Jason Schreier de Bloomberg, Bungie estaría con el agua hasta el cuello y con poca certidumbre respecto a su futuro.

Fuentes anónimas revelaron que tras el final de Destiny 2, no hay otro gran proyecto en el cual trabajar.

Destiny 3 está en fases iniciales, pero según los testimonios no se encuentra en producción activa.

El plan en este momento es que la compañía use sus recursos humanos para mejorar y hacer crecer Marathon, su reciente shooter de extracción, cuanto antes.

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Por otra parte, el reporte señala que no hay claridad respecto a lo que viene para Bungie. La compañía ha presentado distintos tipos de proyectos a Sony, incluyendo algunos relacionados con Destiny, pero hasta ahora ninguno ha sido aprobado por la compañía japonesa. Dados los resultados negativos que ha tenido la empresa nipona desde que compró a Bungie, parece que desean esperar a una remontada de Marathon antes de tomar una decisión.

Asimismo, las fuentes advirtieron que tras el final de Destiny 2, cuya última expansión llegará el 9 de junio, vendrá una ola de despidos que impactará a la compañía y a sus proyectos.

Partiendo de esta información, se puede decir que Bungie se estaría jugando su permanencia con Marathon y la posibilidad de seguir con otros proyectos.

¿Por qué Bungie se derrumbó en manos de Sony y PlayStation?

Sony compró Bungie en 2022 por $3600 millones de dólares como respuesta a las adquisiciones de Microsoft en favor de Xbox. En ese momento, PlayStation pensaba que tenía en sus manos a un experto en juegos como servicio.

La realidad es que Bungie venía con problemas heredados desde su etapa en Activision pues Destiny, aunque tuvo éxito notable, no fue el fenómeno de entretenimiento que se pensó y sucumbió ante las nuevas tendencias del mercado con todo y su secuela.

Si bien PlayStation sabía de esto, el objetivo era tener un mayor porcentaje del negocio de Destiny, pues la franquicia generaba buenos ingresos en la plataforma japonesa, pero además aprovechar la experiencia del equipo para los juegos en línea.

Durante la gestión de Jim Ryan, se decidió que PlayStation apostaría por este tipo de contenido y Bungie sería el encargado de supervisar cada proyecto. No está de más decir que la estrategia fue un fracaso rotundo e hirió a PlayStation como marca de videojuegos.

Por otra parte, Destiny 2 experimentó altibajos con sus expansiones. Algunas fueron muy buenas y conquistaron a los fans de nueva cuenta, pero otras echaron a la basura los buenos momentos. La situación llegó a tal grado que tras la salida de Jim Ryan, los directivos japoneses de Sony llamaron la atención a Bungie pues aseguraron que gastaban mucho dinero y recuperaban muy poco, de ahí la exigencia de ser más disciplinados a nivel presupuestal.

Actualmente, la compañía atraviesa momentos de tensión pues Marathon no es el éxito esperado, ni siquiera se ha vuelto viral. Su lanzamiento tuvo lugar en medio de controversias, como el final de la famosa autonomía. PlayStation anunció que, tras los resultados adversos, tomaría el control de la empresa y la integraría a PlayStation Studios.

Finalmente, durante el reciente informa financiero de Sony se reveló que el valor de Bungie cayó $560 millones de dólares, pérdida que fue asumida por la empresa japonesa.

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