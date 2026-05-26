CAPCOM quiere asegurarse de que el próximo capítulo de una de sus franquicias más importantes cumpla con las expectativas de los fans. Por eso, la compañía japonesa abrió una nueva encuesta enfocada en Resident Evil Requiem.

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La empresa compartió este cuestionario como parte de sus habituales estrategias para recopilar opiniones de jugadores. Desde hace años, CAPCOM utiliza este tipo de encuestas para conocer qué le gusta al público y qué cambios esperan ver en futuros juegos.

Todo apunta a que las respuestas podrían influir directamente en el desarrollo del siguiente título de Resident Evil.

CAPCOM quiere conocer qué esperan los jugadores de Resident Evil

La encuesta permite a los fans compartir comentarios sobre diferentes aspectos relacionados con la saga. Entre ellos aparecen preguntas sobre mecánicas, intereses de los jugadores y expectativas para el futuro de la franquicia.

Aunque la compañía no reveló detalles concretos sobre cómo usarán la información, aseguró que el equipo revisará cuidadosamente las respuestas enviadas por la comunidad.

Esto tiene sentido si recordamos que CAPCOM suele apoyarse bastante en el feedback de sus usuarios. La empresa incluso ha utilizado datos de encuestas anteriores para tomar decisiones relacionadas con contenido, actualizaciones y dirección creativa.

Resident Evil sigue siendo una de las franquicias más importantes de CAPCOM

La saga de horror continúa viviendo un gran momento. En años recientes, juegos como Resident Evil 4 Remake, Resident Evil Village y, claro, Resident Evil Requiem mantuvieron la popularidad de la serie entre jugadores nuevos y veteranos.

Por esa razón, muchos fans consideran interesante que la compañía esté preguntando directamente qué quieren ver en un próximo juego.

Ahora, la existencia de esta encuesta deja claro que CAPCOM ya está escuchando atentamente a su comunidad antes de avanzar más con el desarrollo de lo que viene.

¿Qué esperas ver en un nuevo Resident Evil? Cuéntanos en los comentarios.

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