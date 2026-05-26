Con calificaciones casi perfectas, es evidente que Red Dead Redemption 2 es uno de los mejores videojuegos de la historia. Su modo multijugador, conocido como Red Dead Online, también es tremendamente popular y reúne a miles de jugadores todos los meses, pero simplemente no tiene la atención que merece.

¿Por qué el componente multiplayer ambientado en el Viejo Oeste dejó de recibir contenido sustancial y está virtualmente abandonado? La respuesta es bastante obvia: Grand Theft Auto se roba todos los reflectores.

Pero, ¿eso significa que Red Dead Online fue un fracaso o “una oportunidad perdida”? El jefe de Take-Two Interactive negó tal sugerencia, y dejó claro que el modo multijugador del sandbox de 2018 es extremadamente popular y un triunfo para la compañía en todos los frentes.

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Red Dead Online es un éxito enorme

La aventura de Arthur Morgan debutó en 2018, mientras que su modo multijugador permaneció en fase Beta durante meses hasta que debutó oficialmente en mayo de 2019. Muchos esperaban que Red Dead Online fuera el sucesor del siempre popular GTA Online, que permanece como una de las experiencias más jugadas a día de hoy.

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Quizás como era de esperar, el multiplayer de Red Dead Redemption 2 simplemente fue incapaz de igualar el alcance y éxito masivo de su contraparte de Grand Theft Auto, lo que inevitablemente orilló a Rockstar Games a abandonar el proyecto para priorizar la franquicia de temática criminal.

En consecuencia, Red Dead Online dejó de recibir contenido importante. La actualización Blood Money de 2021 fue la última actualización de peso, y un año después la compañía confirmó que se alejará del componente multijugador de RDR2 para centrarse en Grand Theft Auto VI y GTA Online.

¿Eso significa que el multiplayer del western es un fracaso? En lo absoluto. En declaraciones para IGN, Strauss Zelnick, director ejecutivo de Take-Two Interactive, presumió el éxito del videojuego de mundo abierto y su modo online.

“Permítanme ser claro: no hay absolutamente nada en el hecho de que Red Dead haya vendido 85 millones de unidades que pueda indicar que fue una oportunidad perdida. Y Red Dead Online es un éxito rotundo y duradero, destacó el jefe de la compañía matriz de Rockstar Games.

Pese a la falta de contenido, Read Dead Online es un éxito

Red Dead Redemption 2 es uno de los juegos más vendidos de la historia

Adicionalmente, Strauss Zelnick afirmó que Red Dead Redemption 2 “es simplemente increíble” y que todavía se vende muy bien porque ofrece “un entretenimiento espectacular”. Tambien señala que la percepción sobre la franquicia de vaqueros sería muy diferente si no existiera GTA.

“Creo que, si no tuviéramos Grand Theft Auto en nuestra empresa, la gente sólo hablaría de que tenemos esta enorme franquicia como Red Dead”, comentó el directivo.

Y en efecto, el western de mundo abierto es una serie de gran relevancia en la industria de los videojuegos. Basta con ver el éxito continuo de Red Dead Redemption 2, que, a pesar de poco a poco acercarse a su 10.° aniversario, mantiene el excelente ritmo de ventas.

De acuerdo con el último informe financiero de Take-Two Interactive, RDR2 ya logró despachar 85 millones de unidades en todo el mundo. Esta impresionante cifra le permitió superar oficialmente a Wii Sports para convertirse en el tercer videojuego más vendido de todos los tiempos, sólo por detrás de Minecraft y, adivinaron, Grand Theft Auto V.

Red Dead Redemption 2 supera a Wii Sports y se convierte en el tercer juego más vendido de la historia

En comparación, GTA V ya tiene más de 145 millones de unidades vendidas hasta la fecha. Será interesante descubrir si la secuela que debutará en noviembre de 2026 será capaz de igualar su éxito.

Pero dinos, ¿aún juegas Red Dead Online? Déjanos leerte en los comentarios.

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