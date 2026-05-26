Gratis: Pokémon Champions está regalando a uno de los más poderosos y emblemáticos monstruos de Kanto, ¿cómo conseguirlo?Por Pedro Pérez Cesari el
Pokémon Champions sabe que necesitas criaturas para armar equipos diversos y competitivos. Es por esto que te quiere echar la mano con la oportunidad de conseguir a uno de los más poderosos y emblemáticos monstruos de Kanto completamente gratis.
Se trata de un Gyarados ya está disponible dentro del juego y podrá reclamarse únicamente hasta el próximo 31 de mayo de 2026, así que los entrenadores tendrán pocos días para añadir este Pokémon exclusivo a su equipo.
Pokémon Champions ya distribuye un Gyarados exclusivo
La información fue revelada durante el Pokémon Trainers Cup celebrado en el evento Pokémon Sports Day en Corea del Sur y posteriormente compartida por el conocido portal de la comunidad Pokémon.
Lo más llamativo es que esta versión especial de Gyarados se convierte oficialmente en el primer Pokémon distribuido con un título especial dentro de Pokémon Champions.
El monstruo de bolsillo recibe el nombre oficial de “Gyarados el competitivo” y llega preparado para combate competitivo gracias a un moveset bastante sólido.
¿Cómo conseguir al Gyarados gratis?
Para conseguir este Pokémon especial, los jugadores únicamente deben ingresar el siguiente código dentro del menú de Regalos Misteriosos que se encuentra en el menú secundario del juego.
DRAG0NDANCEPTC26
El proceso es bastante sencillo. Desde el menú principal de Pokémon Champions, debes abrir el submenú, entrar a la sección Mystery Gifts y posteriormente introducir el código.
Cabe mencionar que algunos jugadores reportaron errores al momento de canjear el código, especialmente mensajes indicando que ya había sido utilizado. Sin embargo, varios usuarios descubrieron que el Pokémon igualmente aparece dentro del buzón del juego tras regresar al menú principal o reiniciar la aplicación.
Este Gyarados llega listo para pelear en Pokémon Champions
La criatura distribuida incluye movimientos bastante útiles para combate competitivo, incluyendo:
- Cascada
- Terremoto
- Colmillo Hielo
- Danza de Dragón
Además, cuenta con la habilidad Intimidación, una de las más populares para este Pokémon debido a su capacidad para reducir el ataque del rival apenas entra al campo de batalla. Considera que es un Pokémon diseñado para atacar rápido y fuerte.
Pokémon Champions ya está disponible para Nintendo Switch 2 y Nintendo Switch.
