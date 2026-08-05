Los jugadores de Red Dead Online tienen nuevos motivos para volver al Viejo Oeste durante agosto. Rockstar Games lanzó una actualización mensual enfocada en el rol de coleccionista, con bonificaciones especiales para quienes busquen objetos raros y completen colecciones.

NO TE LO PIERDAS: XBOX: la función Disc to Digital podría debutar muy pronto y los jugadores con copias físicas saldrían beneficiados

Recompensas y beneficios por trabajos especiales en Red Dead Online

A lo largo del mes será posible obtener el triple de RDO$, XP de rol y XP al vender colecciones completas, además de recibir el triple de XP de rol por descubrir coleccionables repartidos por el mapa.

Las actividades relacionadas con los trabajos por telegrama también ofrecen importantes beneficios. Los trabajos para expertos, Contrato de Skelding, Mano dura, Lealtad por contrato e Historias extrañas del Oeste entregarán el triple de RDO$, XP y oro. Por su parte, los trabajos de Nueva fuente de empleo otorgarán el triple de RDO$ y XP durante todo el evento.

Además de las bonificaciones permanentes, los jugadores podrán reclamar diversas recompensas simplemente por iniciar sesión o completar ciertos objetivos. Quienes jueguen durante agosto recibirán el sombrero de explorador, mientras que descubrir 2 coleccionables desbloqueará los guantes de explorador. También será posible obtener un descuento de 10 lingotes de oro para desbloquear cualquier rol al completar dos desafíos diarios.

Las recompensas semanales para los coleccionistas serán las siguientes:

Del 4 al 10 de agosto: los jugadores con el rol de coleccionista de nivel 10 o superior recibirán los pantalones y el cinturón de explorador. Además, encontrar un fósil otorgará las espuelas de vaquero barrocas

Del 11 al 17 de agosto: los coleccionistas de nivel 10 o superior obtendrán las botas y las polainas de explorador. Completar los desafíos diarios de coleccionista permitirá conseguir el mapa del tesoro del norte de Clingman

Del 18 al 24 de agosto: los jugadores con el rol de coleccionista de nivel 20 recibirán la camisa y los tirantes de explorador. También podrán obtener una camisa gratis al completar la lista semanal de coleccionables

Del 25 al 31 de agosto: los coleccionistas de nivel 20 recibirán el pañuelo de explorador y quienes ganen en la serie destacada conseguirán el mapa del tesoro del Pueblo Quemado

Red Dead Online Telegram Missions — including A Tough Business, Skelding's Contract, Strange Tales of the West, and more — are paying 3X RDO$, XP, and Gold through the end of August: https://t.co/WCFscxLj2C pic.twitter.com/RbhW2cKb0P — Rockstar Games (@RockstarGames) August 4, 2026

Ojo con las series destacadas

La actualización también marca el regreso por tiempo limitado de varias prendas, entre ellas las chaparreras Griffith, el sombrero Menasco, el sombrero de gardenias, el abrigo Clymene y el chaleco Cardozo. Asimismo, los eventos de Modo Libre Ruta comercial y Huevo de cóndor ofrecerán el triple de RDO$ y XP durante todo el mes.

Las series destacadas con recompensas triples se llevarán a cabo en las siguientes fechas:

Del 4 al 10 de agosto: serie de eliminación (para expertos)

Del 11 al 17 de agosto: serie de captura

Del 18 al 24 de agosto: serie explosiva

Del 25 al 31 de agosto: serie profesional (para expertos)

Rockstar ofrecerá un atuendo gratuito creado por la comunidad, compuesto por el sombrero Owanjila, abrigo Porter, blusa Iniesta para personajes femeninos o camisa de diario para masculinos, chaleco tradicional, pantalones de bandido, botas Bowyer o Dunsinnan, según el personaje, además de un pañuelo.

Los viajes rápidos serán gratuitos durante todo el evento y también habrá descuentos importantes. La bolsa de coleccionista costará 5 lingotes de oro menos, mientras que los mapas de coleccionista, el detector de metales, las cartas de habilidad, la pala Pennington, las escopetas y sus estilos personalizados tendrán 50% de descuento.

Además, los caballos criollos y Fox Trotter de Missouri, junto con chaparreras, pantalones y sarapes, estarán disponibles con 40% de descuento.

ENTÉRATE: Samsung advierte que la crisis de memoria será “aún más grave” en 2027 y 2028, lo que son malas noticias para las PC gamer y las consolas next-gen de Microsoft y Sony

Recuerda que en este enlace encontrarás toda la información relacionada con la industria de los videojuegos y el entretenimiento.

Sigue con nosotros, en LEVEL UP.