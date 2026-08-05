La molestia contra Sony y PlayStation por su intención de eliminar el formato físico aumenta en redes sociales. Algunos jugadores en distintas partes del mundo expresan su descontento y México no es la excepción.

Ayer, legisladores de Movimiento Ciudadano presentaron una demanda contra la compañía japonesa ante la Comisión Nacional Antimonopolio.

La reacción de la comunidad no se hizo esperar y tundieron a la marca en muchas publicaciones de redes sociales que compartieron la noticia. Hay jugadores mexicanos que no están de acuerdo con esta polémica decisión.

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Jugadores mexicanos arremeten contra Sony tras la demanda interpuesta por Luis Donaldo Colosio e Iraís Reyes

Ayer, los legisladores Luis Donaldo Colosio e Iraís Reyes cumplieron su palabra de demandar a Sony por su plan de eliminar el formato físico en consolas a partir de 2028.

Los legisladores consideran que la decisión afecta los intereses de los jugadores, sus derechos como consumidores y da a los japoneses una ventaja que cae en el monopolio pues solo se podrán comprar juegos en la PlayStation Store.

Esta noticia se compartió en redes sociales por distintos medios y las respuestas de los jugadores mexicanos no se hicieron esperar. Los comentarios fueron directos contra Sony y PlayStation a quienes acusan de imponer el formato digital en lugar de procurar una transición.

También compartieron memes e imágenes en contra de la compañía japonesa. Asimismo, adoptaron la frase con la que cierra el comunicado oficial de los legisladores: “Pagas precio de dueño. Te dan derechos de inquilino”.

La demanda contra Sony en México se volvió noticia internacional

Ya que la decisión de Sony y PlayStation aplica en todo el mundo, los distintos canales de comunicación en defensa del formato físico están al tanto de lo que sucede en distintos frentes.

En este caso, la cuenta de entusiastas de los juegos físicos y que lucha en contra de la dependencia de los títulos a Internet, Does it play?, resaltó la demanda interpuesta por los legisladores contra la compañía japonesa.

Al respecto, señalaron las distintas acciones legales que hay en contra de decisiones polémicas en los videojuegos y fueron sarcásticos con la frase de Lin Tao, directora financiera de Sony, quien aseguró en la reunión con inversionistas que actuarán con mayor cautela:

“Esto en México, cosas similares en Brasil, demanda de $457 millones de dólares en los Países Bajos, Stop Kiling Games aún presionando por los derechos de los consumidores en EUA y la Unión Europea. El ataque de Sony a los medios físicos verá años de represalias desde múltiples ángulos. Avanzando con cautela, ¿eh?“.

This in Mexico, similar things in Brazil, 457 million dollar lawsuit in the Netherlands, @StopKilingGames still pushing for customer rights in the US and the EU. Sony's attack on physical media will see years of retaliation from multiple angles. Cautiously moving forward, huh? https://t.co/z8EXMICZnP — Does it play? (@DoesItPlay1) August 4, 2026

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