¿La inteligencia artificial es el futuro? Aún es demasiado pronto para saberlo, pero las grandes corporaciones quieren hacernos creer que sí. Lo cierto, al menos por ahora, es que esas herramientas están lejos de ser tecnologías 100% fiables. De hecho, y de forma totalmente inesperada, múltiples plataformas sufrieron una caída masiva.

El apagón afectó simultáneamente diversos servicios de IA, incluidos ChatGPT de OpenAI, Claude de Anthropic, Gemini de Google y Grok de X. Las causas detrás de ese incidente aún son desconocidas, y ciertamente hay muchas dudas en el aire. Y es que, ¿qué pudo causar una falla generalizada que afectó a miles de usuarios en todo el mundo?

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ChatGPT, Gemini, Grok, Claude y otros servicios de inteligencia artificial colapsaron

Las fallas se registraron durante la mañana de este jueves 3 de septiembre de 2026. Los usuarios de ChatGPT fueron los primeros en empezar a notar las interrupciones en el servicio. Al dar un vistazo por DownDetector, podemos notar que los reportes se dispararon en todo el mundo.

La caída estuvo lejos de ser un caso aislado, pues se registraron más de 40,000 informes de errores en el sitio web en un lapso de 4 horas. La plataforma de de OpenAI comenzó a mostrar mensajes de fallas a todos los usuarios, y en la página de estado indicaba que había “problemas graves en ChatGPT y Codex”.

Según los reportes de la comunidad, los usuarios experimentaban inconvenientes para retomar sus conversaciones con el asistente de inteligencia artificial, así como iniciar sesión, cargar archivos, usar los módulos de voz, realizar investigaciones y generar contenido.

Es comprensible y normal que un servicio experimente fallas en un momento dado, pero lo que generó preocupación fue el hecho de que otras plataformas de IA sufrieron problemas similares en el mismo lapso. Google Gemini también registró fallas, y los usuarios no pudieron usar la plataforma debido a que aparecían mensajes de error.

De igual forma, chatbots como Claude de Anthropic, Copilot de Microsoft, Cloudflare y xAI de Elon Musk sufrieron interrupciones en el mismo periodo. En el caso de Anthropic, los modelos Claude Code y la API de Claude cayeron de forma casi simultánea. El técnico CJ Avilla indicó que un problema de infraestructura provocó una interrupción parcial de sus servicios, pero sin brindar más detalles.

Por otra parte, las personas tenían problemas para interactuar con Grok de X, y al intentar realizar una acción aparecía el siguiente mensaje: “este modelo está sobrecargado. Inténtelo de nuevo en breve o seleccione otro modelo”.

ChatGPT y otros servicios de IA sufrieron una caída mundial

Los servicios de IA vuelven a funcionar tras la falla masiva

Los problemas persistieron a lo largo de la mañana, pero a partir del mediodía la situación mejoró notablemente. Según los informes oficiales, la mayoría de las plataformas afectadas que sufrieron la caída masiva durante el 3 de septiembre empezaron a funcionar con normalidad un puñado de horas después.

Por medio de un comunicado, Anthropic confirmó que Claude y el resto de sus modelos de IA ya están de nuevo en línea: “Claude ya está completamente operativo tras una interrupción parcial del servicio en Claude.ai, Claude Code, Claude Cowork y la API de Claude, ocurrida hoy mismo, debido a un problema de infraestructura”.

Por otra parte, la página de estado de OpenAI ahora indica que ChatGPT está completamente operativo. “No tenemos conocimiento de ningún problema que afecte a nuestros sistemas”, se puede leer en el sitio web. Gemini de Google también volvió a funcionar.

De igual forma, Grok empieza a estabilizarse, aunque algunos usuarios reportan que el servicio aún experimenta problemas y que aparece un mensaje que advierte que “algunas funciones pueden ser lentas o no estar disponibles”. Por su parte, un portavoz de Cloudflare negó que la plataforma sufriera una interrupción, y señaló que “cualquier información que indique lo contrario es incorrecta”.

Es probable que estos y otros servicios empiezan a funcionar con normalidad a lo largo del día; de hecho, los reportes de fallas en DownDetector ya disminuyeron drásticamente, lo que es un indicador de que los usuarios dejaron de experimentar fallas; sin embargo, aún existe una gran incógnita en el aire: ¿qué causó la caída masiva? Quizás nunca lo sepamos.

Tal vez lo más sorprendente es que ningún otro servicio fuera del sector de la IA experimentó fallas generalizadas.

ChatGPT fue uno de los servicios de IA que se cayeron

Pero cuéntanos, ¿fuiste uno de los usuarios afectados por el apagón? Déjanos leerte en los comentarios.

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