Las herramientas de inteligencia artificial viven un gran momento de popularidad y son parte de la vida diaria de millones de usuarios. Sin embargo, también se integraron como medio de interacción sustitutivo de lo social e incluso de la experiencia privada.

Es por eso que algunos usuarios aprovechan esta relación con el software para tratar temas privados, polémicos o incluso peligrosos. Las compañías ya atienden esta situación mientras aprenden con la experiencia.

Tal es el caso de Apple y Siri AI, la cual cuenta con una directriz importante que define sus límites en cuanto a lo que le preguntan los poseedores de algún equipo de la empresa de California.

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Apple se aseguró de que Siri AI no profundice más en ciertos temas cuando los trate el usuario

De acuerdo con un reporte de Wccftech, el experto en tecnología Max Weinbach descubrió una directriz importante para la reciente versión de Siri AI.

El especialista compartió que el código de la herramienta de inteligencia artificial de Apple incluye una frase que supone la base de sus interacciones con las personas.

Al respecto, la instrucción primordial de la IA señala:

“Eres software; no experimentas emociones, no tienes u cuerpo físico, género, nacionalidad o una historia personal”.

Con esto, se espera que Siri AI evite polémicas como las que atravesó Grok de X en su momento con usuarios solicitando la creación de contenido explícito, ilegal e incluso tratando temas de odio.

One of the first lines of the Siri prompt



“You are software; you do not experience emotions or have a physical body, gender, nationality, or personal history.” — Max Weinbach (@mweinbach) June 10, 2026

¿Qué es Siri AI y cuándo debuta?

Siri AI es la nueva generación del asistente virtual de Apple impulsada por inteligencia artificial.

A diferencia de la versión tradicional de Siri, puede mantener conversaciones más naturales, comprender mejor el contexto, analizar el contenido que aparece en la pantalla y realizar acciones más complejas dentro de aplicaciones y servicios del ecosistema Apple.

La compañía anunció esta evolución durante la Worldwide Developers Conference 2026 y confirmó que debutará en otoño de 2026 como parte de las actualizaciones de iOS 27, iPadOS 27 y macOS 27.

Qué dispositivos serán compatibles con Siri AI

iPhone

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

Serie iPhone 16

Serie iPhone 17 y posteriores

iPad

iPad mini con chip A17 Pro

iPad Air con chip M1 o superior

iPad Pro con chip M1 o superior

Mac

Todos los modelos con chip Apple Silicon M1 o posterior

Apple Watch

Apple Watch Series 9 o posterior

Apple Watch Ultra 2 o posterior

Apple Watch SE 3 (vinculado con un iPhone compatible)

Vision Pro

Apple Vision Pro

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