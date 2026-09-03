El juego en la nube de XBOX ha sido uno de los pilares de su ecosistema de juego y algunos piensan que es una mirada hacia el futuro. Jugar via streaming sin necesidad de invertir en una consola o PC, luce como una idea genial y más accesible, pero no todo es grandioso.

Lamentablemente, esta opción no es ilimitada y hoy Microsoft se encargó de dejar claro a los jugadores que no pueden jugar todo el tiempo a través de la nube sin que haya límites o costos adicionales de por medio.

XBOX Cloud cambiará para siempre a partir de noviembre y estos son los detalles.

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XBOX impondrá límite de horas al mes para los jugadores de XBOX Cloud que son suscriptores de XBOX Game Pass

Por medio de un comunicado en XBOX Wire, la división de videojuegos de Microsoft anunció cambios para su servicio de juego en la nube XBOX Cloud.

Desde su lanzamiento como beneficio para los suscriptores de XBOX Game Pass Ultimate, los jugadores podían disfrutar de los juegos compatibles con la nube en consolas, PC y dispositivos móviles sin restricciones.

Sin embargo, eso cambiará a partir de noviembre pues los jugadores que deseen disfrutar algún título en la nube tendrán un límite de cierto número de horas al mes para poder hacerlo sin costo adicional:

Game Pass Ultimate: 15 horas

Game Pass Premium: 10 horas

Game Pass esencial: 5 horas

Asimismo, XBOX informó que una vez que el jugador consuma sus horas disponibles de juego en la nube que se incluyen con su suscripción, podrán adquirir tiempo adicional por un precio (no revelado) en la XBOX Store.

XBOX te avisará cuántas horas te quedan de juego en la nube cada mes

¿Por qué XBOX aplicará estos cambios a su servicio de juego en la nube?

La Luna de Miel terminó y la era de jugar de forma ilimitada en XBOX Cloud llegará a su fin. Según el comunicado, el cambio impactará solo a 4% de los suscriptores de Game Pass.

Al respecto, Microsoft informó que esto tiene que ver con el costo de la operación del servicio, así que los cambios son necesarios:

“Introducimos este modelo porque el costo de ofrecer juegos en la nube crece a medida que más personas lo usan y juegan durante más tiempo. Pasar a límites mensuales nos permite seguir ofreciendo el servicio mientras seguimos invirtiendo en su fiabilidad y rendimiento. Entendemos que para algunos jugadores el resultado práctico es un costo más alto.

En noviembre, proporcionaremos más información sobre precios, compra de horas adicionales, juegos elegibles, disponibilidad en el mercado y cómo los jugadores pueden consultar el tiempo restante.

Escucharemos atentamente los comentarios de los jugadores antes y después de que el cambio entre en vigor y compartiremos cualquier ajuste que hagamos".

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