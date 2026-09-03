Final Fantasy Revelation será el tercer y último capítulo del ambicioso proyecto remake que se anunció en 2015. Sin embargo, esta tercera parte debutará en un momento complicado para la industria.

Si bien llegará antes de que Sony le ponga fin al formato físico (la compañía japonesa fijó 2028 como el final de los discos), este título enfrentará la realidad de su tiempo y los límites del formato.

Esto significa que sí tendrá edición física y eso es una buena noticia pues será posible tener los 3 juegos en ese formato, pero la última parte no estará completa en el disco.

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Final Fantasy VII Revelation sí tendrá edición física, pero el juego no vendrá completo en el disco

Durante el State of Play, Square Enix reveló la fecha de lanzamiento y nuevos detalles de Final Fantasy VII Revelation, la última entrega del proyecto remake que debutará el próximo 8 de abril en PS5, Xbox Series X|S, PC y Switch 2.

La compañía japonesa confirmó que habrá edición física, sin embargo, reveló que es necesario descargar datos vía Internet e instalarlos en las consolas para poder disfrutar el RPG completo.

En cuanto a las versiones de PS5 y XBOX Series X, se advierte que es necesaria una conexión a Internet para descargar datos necesarios para jugar, de lo contrario, el juego no correrá en las consolas aunque se inserte el disco.

En el caso de Switch 2, se menciona que Final Fantasy VII Revelation llegará en forma de Game-Key Card y se avisa al usuario que es necesario tener cuando menos 130 GB de espacio libre para poder instalar el juego en la consola híbrida.

Final Fantasy VII Revelation retail copies will require download for all versions https://t.co/ux5sEAVsVQ pic.twitter.com/8lye32KZBK — Wario64 (@Wario64) September 3, 2026

¿Por qué Square Enix tomó esta decisión polémica en cuanto al format físico?

Aunque la compañía japonesa no entró en detalles, los avances mostrados dan cuenta de un juego muy ambicioso y el dato de Switch 2 indica un peso de 130 GB, esto en el caso de la consola de Nintendo por lo que podría ser mayor en PS5 y XBOX.

Al parecer, la empresa no tiene interés en repartir los datos del juego en 2 Blu-ray, pues esto sería más costoso e implicaría menores ingresos y ganancias por copia vendida. En ese sentido, cada copia física de Final Fantasy VII Revelation tendrá un disco y el resto del juego se tendrá que descargar.

La decisión llega en un momento en que la industria mira el ocaso del formato físico cuya industria de manufactura está por derrumbarse, mientras grupos de fans que prefieren sus juegos en disco o tarjeta luchan para evitar su eliminación.

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