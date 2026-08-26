Telcel GAMERGY México 2026 sigue sumando invitados a su cartel y ahora confirmó la presencia de Clave Especial, agrupación que se ha convertido en uno de los nombres destacados de la nueva generación de la música mexicana.

El grupo será uno de los invitados especiales del festival y se presentará el próximo sábado 29 de agosto en el escenario principal de GAMERGY, que se llevará a cabo en Expo Santa Fe, Ciudad de México.

La presentación llegará como parte de la participación de Concacaf Kick-Off, la marca juvenil oficial de Concacaf que busca conectar a las nuevas generaciones con el deporte mediante diferentes experiencias de entretenimiento.

¿Quién es Clave Especial?

Originarios de Salinas, California, los integrantes de Clave Especial han conseguido llamar la atención tanto en México como en Estados Unidos y otros países de Latinoamérica gracias a una propuesta que combina elementos de la música mexicana contemporánea y la banda con influencias urbanas.

Su identidad bicultural también es una parte importante de su propuesta, algo que les ha permitido conectar con una audiencia que vive entre diferentes culturas.

Actualmente, la agrupación cuenta con más de 12 millones de oyentes mensuales en Spotify y acumula más de 3.2 mil millones de reproducciones a nivel mundial.

Uno de los momentos más importantes de su carrera llegó con MIJA NO TE ASUSTES, su álbum debut lanzado en febrero de 2025. El proyecto alcanzó el número 2 en Apple Music y consiguió certificación Platino en Estados Unidos.

El disco incluye canciones como “Tu Tu Tu”, “Como Capo”, “No Son Doritos”, “Rápido Soy” y “Kalashnikov”. Entre ellas destaca “Tu Tu Tu”, que se convirtió en el primer número 1 de Clave Especial en la lista Billboard Regional Mexican Airplay.

La agrupación también continúa trabajando en nueva música. El pasado 30 de abril presentó AFTERAFTER, un EP que incluye colaboraciones con artistas como Fuerza Regida, Los Gemelos de Sinaloa, Chino Pacas y Chuyin.

Clave Especial se suma a la música de GAMERGY

La presentación de Clave Especial será una de las actividades musicales que formarán parte de Telcel GAMERGY México 2026, festival que durante tres días reunirá competencias de esports, videojuegos, creadores de contenido, música y diferentes experiencias para los asistentes.

De esta manera, GAMERGY busca ir más allá de las competencias y convertirse en un punto de encuentro para distintas comunidades relacionadas con la cultura digital y el entretenimiento.

La agrupación se presentará el sábado 29 de agosto, por lo que quienes quieran verla en vivo podrán hacerlo como parte de la programación del festival.

¿Cuándo y dónde será GAMERGY México 2026?

Telcel GAMERGY México 2026 se realizará del 28 al 30 de agosto en Expo Santa Fe, Ciudad de México.

Durante el evento habrá competencias de esports, torneos, actividades para gamers, encuentros con creadores de contenido, música y diferentes experiencias para los asistentes.

Si quieres disfrutar de la presentación de Clave Especial y del resto de actividades de GAMERGY, los boletos ya están disponibles en Fever.

Así que ya lo sabes: si además de los videojuegos y los esports quieres disfrutar de música en vivo, Clave Especial tendrá una presentación especial en GAMERGY el próximo 29 de agosto.

Telcel GAMERGY México 2026 se llevará a cabo del 28 al 30 de agosto en Expo Santa Fe, Ciudad de México. ¿Estás emocionado por asistir a este importante evento de videojuegos? Cuéntanos en los comentarios.

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