El Pokémon World Championships 2026 reúne a los mejores jugadores de Pokémon del mundo, pero no sólo para competir. El evento también es una oportunidad para que miles de fans se reúnan, disfruten de la celebración y, de paso, regresen a casa con un recuerdo (bueno, en realidad suele ser más de uno).

Como ya es tradición, uno de los lugares más visitados durante el campeonato es el Pokémon Center de Worlds, una tienda temporal que reúne una enorme cantidad de productos de Pokémon y, por supuesto, mercancía exclusiva del evento.

Como parte de nuestra cobertura del Pokémon World Championships 2026, nos dimos una vuelta por la tienda instalada en San Francisco para conocer algunos de los productos que están disponibles. Para que te des una idea de la enorme variedad que hay, te preparamos esta nota con varias de las cosas que nos encontramos.

¿Qué puedes encontrar en el Pokémon Center de Worlds y Pokémon XP?

Si alguna vez has entrado a un Pokémon Center o estado en Pokémon World Championships, seguramente ya sabes qué esperar. La tienda de Worlds tiene una gran variedad de productos para coleccionistas y fans de todas las edades, aunque también hay artículos especiales que hacen que esta visita sea diferente.

Entre la mercancía disponible encontramos peluches, playeras, chamarras, accesorios y tapetes para Pokémon TCG, figuras coleccionables y diferentes productos relacionados con el Campeonato Mundial. También hay opciones para quienes prefieren llevar Pokémon a su día a día, pues la tienda cuenta con vasos, tazas y diferentes artículos para el hogar.

Por supuesto, una de las principales atracciones son los productos conmemorativos de Pokémon World Championships 2026, pues cuentan con diseños que hacen referencia al evento y que difícilmente podrán conseguirse fuera de esta celebración. Asimismo, destacan algunas colaboraciones con marca de moda que demuestran que Pokémon ya es mucho más que una franquicia de videojuegos, aunque hablaremos sobre eso más adelante.

También hay algunos artículos que forman parte de las tiendas Pokémon Center y, si bien no son exclusivos, se trata de una oportunidad perfecta para adquirirlos. Entre ellos se encuentran algunos de los productos de 30 aniversario, como la ropa y accesorios de Pokémon TCG inspirados en la icónica batalla entre Nidorino y Gengar que aparece al inicio de Pokémon Red & Blue.

En pocas palabras, entrar a un Pokémon Center es una experiencia que te cambia la perspectiva en algo importante: crees que no vas a gastar y sólo te llevarás un par de cositas, pero al final terminas poniendo más de lo que imaginas en tu bolsa. Coleccionables increíbles que no encontrarás en ningún otro lugar.

¿Quieres ver algunos de los productos que encontramos? Checa la galería que preparamos desde San Francisco:

Galería Mercancía de Pokémon World Championships 2026

¿Qué te pareció la mercancía del Pokémon Center de Worlds? ¿Hay algún producto que te hubiera gustado comprar? ¡Cuéntanos en los comentarios!

El Pokémon World Championships 2026 se lleva a cabo del 28 al 30 de agosto en San Francisco, California. Sigue este enlace para conocer toda nuestra cobertura del evento.