Grand Theft Auto VI se perfila para ser el lanzamiento más importante de la última década, quizás de toda la historia. Estamos a escasas horas de verlo en movimiento por primera vez de forma oficial, aunque algunos creadores de contenido ya tuvieron el privilegio de presenciar el título en su máximo esplendor. Uno de ellos fue El Rubius.

El youtuber Rubén Doblas Gundersen dio a conocer que visitó las oficinas de Rockstar North, y confirmó que prepara un contenido especial para sus seguidores. Este caso contrasta de sobremanera con el de ElXokas, quien recientemente informó que recibió una denuncia por derechos de autor tras compartir un breve fragmento del contenido filtrado.

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El Rubius y más youtubers ya vieron Grand Theft Auto VI

El título de mundo abierto se dejó ver por primera vez en 2023, mientras que el segundo adelanto se compartió hasta 2025. Tras un par de retrasos, parece que todo estará listo para el lanzamiento en noviembre de 2026. A pesar de que falta poco para el estreno, aún no se ha visto gameplay real sin cortes. Eso cambiará muy pronto.

El jueves 27 de agosto de 2026, Rockstar Games y Take-Two Interactive romperán el silencio y compartirá el primer vistazo extendido de GTA VI a través de Netflix. El avance se publicará 6 horas después en YouTube, así que los usuarios deberán contratar el servicio de streaming si desean ser los primeros en ver el trailer oficial.

Si bien las últimas filtraciones arruinaron un poco la sorpresa, aún hay muchas expectativas en torno a la próxima entrega. Algunos de los creadores de contenido más famosos del mundo informaron que tuvieron la oportunidad de visitar las oficinas del estudio desarrollador y ver contenido exclusivo.

Uno de los privilegiados fue, nada más y nada menos, que Rubén Doblas Gundersen, mejor conocido en Internet como El Rubius. A través de una publicación en redes sociales, compartió una imagen suya al estilo de GTA VI y confirmó que estuvo en Rockstar North para ver el título de mundo abierto.

El youtuber español prometió que el 27 de agosto publicará un video exclusivo en su canal personal en el que mostrará imágenes inéditas y “todos los detalles del juego más grande de la historia”.

Por medio de una story en Instagram, El Rubius compartió una imagen nostálgica de hace 18 años de un video antiguo de GTA IV. Explica que en aquel momento ni siquiera era creador de contenido, por lo que la oportunidad de ver la nueva entrega antes que nadie representó un sueño hecho realidad.

Como dijimos, El Rubius no fue el único que tuvo la oportunidad de viajar hasta las oficinas de Rockstar North. El youtuber Mike ShowSha de Italia, el creador de contenido TGG de Australia y el influencer Davy Jones de Brasil también ya vieron lo que ofrece Grand Theft Auto VI. Según el grupo, visitaron las oficinas en julio.

El Rubius visitó las oficinas de Rockstar North y ya vio Grand Theft Auto VI en exclusiva

ElXokas recibe un strike en Twitch por compartir las filtraciones de GTA VI

Rubén Doblas Gundersen confiesa que guardar el secreto de GTA VI fue particularmente difícil por culpa, en gran medida, de las filtraciones que empezaron a circular la semana pasada. Explica que por esa razón se comportaba “raro” en sus transmisiones en vivo, y promete que a partir de la presentación oficial volverá a la normalidad.

“Con todo el tema de leaks de estas últimas semanas, abrir directo con todo el mundo pidiendo mi opinión, que reaccionara y lo comentara todo, sin poder decir lo de aquí arriba, era muy raro. Tuve que fingir demencia con vosotros, con amigos cercanos y todos durante un montón de tiempo”, comentó El Rubius.

Al respecto de las filtraciones, ElXokas recientemente descubrió por las malas que Rockstar Games no está dispuesto a tolerar que se le dé visibilidad a ese tipo de contenido ilegítimo.

En una reciente transmisión en vivo, el streamer Joaquín Domínguez Portela afirmó que recibió una denuncia por parte del estudio desarrollador. Para ser más específicos, el también youtuber compartió una captura de pantalla que muestra el reclamo por derechos de autor.

ElXokas explica que solamente compartió 5 segundos de uno de los videos filtrados de Grand Theft Auto VI, y criticó a la compañía por tomar medidas en contra de él. “¿A ellos qué más les da? [Las filtraciones] las ha visto todo el mundo. ¿Por qué me denuncias a mi un directo?”, comentó el creador de contenido español.

ElXokas fue denunciado por Rockstar Games tras compartir 5 segundos de las filtraciones recientes de GTA VI

El streamer también aprovechó esta situación para mostrar su inconformidad por el estado con el que debutó GTA: The Trilogy, la versión remasterizada de las primeras 3 entregas de la franquicia. Según él, Rockstar Games debería regresar el dinero a los jugadores que pagaron por la colección en lugar de enviar reclamados por derechos de autor.

🚨Xokas denunciado por Rockstar



Xokas anuncia que fue denunciado por Rockstar tras mostrar 5 segundos de uno de los Leeks de GTA 6 pic.twitter.com/9Xb4h0PMWv — El Estanque News (@clipsreviews9) August 25, 2026

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