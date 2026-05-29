Call of Duty: Black Ops 2 es, ante los ojos de muchos fanáticos, una de las mejores entregas de la saga gracias a su excelente campaña single-player, divertido componente multijugador y extenso modo zombies. Los fanáticos de este clásico moderno y su predecesor tienen motivos para estar emocionados.

De acuerdo con nuevos informes, Activision prepararía el relanzamiento de ambas entregas de la franquicia. Aunque se desconoce si los juegos recibirán una remasterización o algún tipo de mejora gráfica, se cree que, al menos, estarán disponibles para las consolas modernas de Xbox, PlayStation y Nintendo, e incluso PC.

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CoD: Black Ops y CoD: Black Ops 2 podrían volver con un relanzamiento

Recientemente, la comunidad descubrió que tanto Call of Duty: Black Ops de 2010 como Call of Duty: Black Ops 2 de 2012 recibieron nuevas clasificaciones por edades en el Comité de Clasificación y Administración de Juegos de Corea del Sur, la junta que se encarga de revisar y regular el contenido de los lanzamientos que llegan a aquel país.

Naturalmente, la comunidad empezó a especular que Activision tiene planes de relanzar ambos juegos para Xbox Series X|S, PC, PS5 e incluso Nintendo Switch 2. Es pertinente destacar que las listas en el sitio web no especifica en qué plataformas llegarían las supuestas nuevas versiones de los FPS.

Los juegos tampoco tienen “remaster” en su nombre, por lo que se desconoce si recibirán mejoras sustanciales tanto en los gráficos como en la jugabilidad o si son simples ports para las consolas contemporáneas. Y sí, la clasificación del GRAC no menciona las posibles características o novedades que podrían incluir estas reediciones.

La saga no es ajena a las remasterizaciones. En 2016 presenciamos el estreno de COD: Modern Warfare Remastered, una revisión del clásico de 2007 que recibió cambios visuales y ajustes en el gameplay tanto en la campaña single-player como en su modo multijugador. Adicionalmente, en 2020 debutó una versión mejorada de la secuela que sólo incluye el componente narrativo.

Activision guarda silencio sobre esta situación, pero los hallazgos recientes parecen respaldar los rumores anteriores que señalan que la compañía prepara nuevas versiones de los primeros títulos de la serie Black Ops. Según los informes, estos relanzamientos se venderán en un paquete doble o por separado, y se cree que también estará disponible para Nintendo Switch 2.

Juegos clásicos de Call of Duty recibieron una clasificación por edades en Corea del Sur sin previo aviso

Más juegos de Call of Duty podrían estar en camino

Recomendamos tomar este rumor con pinzas hasta que la compañía lo desmienta o, en el mejor de los casos, lo confirme. Todo parece indicar que deberemos esperar poco para obtener una respuesta oficial, pues el próximo 7 de junio se llevará a cabo el Xbox Games Showcase 2026.

En definitiva, Activision podría aprovechar el evento en vivo para anunciar las remasterizaciones o los ports de Call of Duty: Black Ops y Call of Duty: Black Ops 2. Sólo el tiempo lo dirá.

En abril de este año, Microsoft anunció que Xbox Game Pass bajó de precio tras la respuesta negativa de la comunidad. Como parte de estos ajustes, se confirmó que los próximos títulos de la franquicia ya no serán estrenos de día 1 y que ahora llegarán al servicio de suscripción hasta un año después de su lanzamiento original.

Pronto podría haber novedades sobre el futuro de CoD: Black Ops

Un informe de PC Gamer reveló en aquel momento que juegos antiguos de la serie podrían unirse al catálogo del programa de paga para llenar ese vacío.

De cualquier forma, Activision compartió esta semana los primeros detalles de Call of Duty: Modern Warfare 4, la nueva entrega principal de la franquicia que se ambientará principalmente en Corea del Sur. La compañía revelará más información sobre el modo DMZ en el evento de la próxima semana.

Pero dinos, ¿te gustaría ver el regreso de alguno de los juegos retro de la serie? Déjanos leerte en los comentarios.

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