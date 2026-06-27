Creador de Stardew Valley no quiere que veas su nuevo juego, pero tiene una buena razón para hacerloPor Pedro Pérez Cesari el
Eric “ConcernedApe” Barone aseguró que no quiere enseñar contenido incompleto de su esperado juego y comparó el desarrollo con servir “pan a medio hornear”.
Los jugadores llevan años esperando novedades importantes de Haunted Chocolatier, el nuevo proyecto de Eric “ConcernedApe” Barone, creador del exitoso indie de granjita, Stardew Valley. Sin embargo, las anoticias sobre este proyecto siguen siendo escasas y muchos se preguntan por qué el desarrollador evita compartir nuevas capturas de pantalla o detalles del juego.
Ahora, Barone finalmente respondió a esa duda y explicó que la realidad es que prefiere evitar que veas su nuevo juego. No por grosero, ya que tiene una razón muy válida que lo aleja de otros creadores.
La razón por la que no hay nuevas imágenes de Haunted Chocolatier
En una reciente publicación en su blog, el desarrollador explicó que deliberadamente evita compartir demasiadas imágenes o explicar a fondo las mecánicas de Haunted Chocolatier mientras continúa en desarrollo.
Según Barone, hacerlo sería como servir un pan que aún no está listo.
“No me gusta compartir demasiadas capturas de pantalla ni hablar de los sistemas del juego mientras sigue en desarrollo. En parte, siento que estoy sirviendo un pan a medio hornear. Prefiero servir un pan completamente horneado”.
El creativo señaló que muchos aspectos del juego todavía pueden cambiar antes del lanzamiento, por lo que mostrar contenido demasiado pronto podría generar expectativas equivocadas entre los jugadores.
Más adelante, Barone explicó que revelar sistemas o imágenes antes de tiempo también implica un riesgo importante: decepcionar a los jugadores si la versión final termina siendo distinta.
Por ello, prefiere esperar hasta que el proyecto esté mucho más avanzado antes de mostrarlo nuevamente al público. El desarrollador también recordó que Haunted Chocolatier ha tardado más de lo esperado porque se trata de un juego mucho más ambicioso que Stardew Valley. Eso sin contar que es un creativo que suele ser perfeccionista con su obra.
Stardew Valley permite que Barone trabaje a su ritmo
A diferencia de muchos estudios independientes, Eric Barone aseguró que no siente la necesidad de mantener una campaña constante de marketing.
El creador considera que el enorme éxito de Stardew Valley le permite trabajar con tranquilidad y mostrar Haunted Chocolatier únicamente cuando crea que realmente está listo para impresionar a la comunidad.
Por ahora, el juego continúa en desarrollo y sigue sin tener una fecha de lanzamiento oficial, aunque Barone aseguró que el proyecto avanza de forma constante y continúa siendo su principal prioridad.
¿Qué te pareció esta noticia? ¿Crees que está justificado que aún no veamos nuevas imágenes de Haunted Chocolatier? Cuéntanos en los comentarios.
Sigue este enlace para ver más noticais relacionadas con Stardew Valley.
Comentarios
Inicia sesión desde el menú superior para dejar un comentario.
Sé el primero en comentar.