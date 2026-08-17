Aunque Halo: Campaign Evolved tuvo una recepción general positiva, algunos fans y especialistas piensan que se quedó corto en cuanto al estándar que tienen actualmente los remakes de juegos icónicos.

Recientemente, han surgido reportes que dan cuenta de los problemas internos en Halo Studios y su líder, Pierre Hintze, además de detalles en el desarrollo del remake del juego original.

Uno de ellos reveló que el proceso de desarrollo de este videojuego involucró hasta 15 equipos externos, pero ¿es una cifra preocupante?

NO TE LO PIERDAS: PlayStation eliminará para siempre 13 juegos digitales de la PS Store e impedirá el lanzamiento de una nueva entrega: el estudio desarrollador está muy molesto y arremete contra Sony

Halo: Campaign Evolved requirió hasta 15 equipos externos para su desarrollo

De acuerdo con un nuevo reporte del entusiasta de la icónica franquicia de XBOX, Rebs Gaming, el proceso de desarrollo de Halo: Campaign Evolved se apoyó en estudios externos, así que no fue hecho en su totalidad en Halo Studios.

Según un análisis de los créditos del juego, 15 estudios de desarrollo fueron parte de su creación, cada uno de ellos en áreas específicas. A saber, son:

A Rival

FX Chamber

Devoted Studios

DIGIC

Keywords Studios

Sperasoft

Snowed In Studios

SkyBox Labs

Sprung Studios

Virtuos

Sparx

Ninja Theory

Turn 10 Studios

Rare

Abstraction

La revelación del apoyo de terceros en el desarrollo de Halo: Campaign Evolved podría generar cierta polémica, en especial por ciertos detalles que a juzgar por algunos fans, o incluso Marcus Lehto cocreador de la franquicia, son incorrectos. Sin embargo, este tipo de decisiones son más comunes de lo que parece.

El desarrollo de videojuegos se apoyo en estudios de terceros, incluso los más ambiciosos

Aunque un juego AAA de renombre se atribuye a un estudio en particular, parte de la realidad es que el proceso se apoya en la externalización para ciertas áreas. Incluso hay estudios que no crean juegos, sino que se dedican a partes especializadas y ese es su modelo de negocio.

Según estimaciones, a partir de reportes y análisis en los créditos y documentos de desarrollo, un AAA de gran escala como Halo: Campaign Evolved, puede requerir entre 20 y 30 estudios exteriores que se hacen cargo de partes específicas.

En ese sentido, si los créditos refieren 15 estudios, se puede considerar que se quedó corto en cuanto a proveedores de desarrollo y una parte importante de su creación se hizo en casa.

ENTÉRATE: XBOX tendrá una colaboración con McDonald’s para consentir a los fans de Halo, Forza, Fallout, Overwatch y más franquicias con geniales regalos

Recuerda que en este enlace encontrarás toda la información relacionada con la industria de los videojuegos y el entretenimiento.

Sigue con nosotros, en LEVEL UP.

Fuente