Steam es fácilmente una de las mejores plataformas para conseguir juegos de PC a precios accesibles y, en el mejor de los casos, completamente gratis. La racha positiva continúa, pues un desarrollador adelantó que muy pronto regalará un título inspirado en Pokémon como parte de una promoción de tiempo limitado.

Lo anterior es toda una novedad, pues rara vez los estudios y creativos suelen anunciar con antelación sus planes de obsequiar algún videojuego. En la mayoría de las veces, los jugadores deben utilizar herramientas como SteamDB para enterarse de nuevas experiencias que están disponibles sin costo.

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Dokimon Quest estará disponible 100% gratis en Steam

Por suerte, ya sabemos que muy pronto un desarrollador ofrecerá gratis uno de sus títulos más populares a toda la comunidad de PC. También reveló que lanzará nuevo contenido descargable, y lo mejor es que dicha expansión llegará a la tienda de Valve con un descuento especial.

Hablamos de Dokimon Quest, un título inspirado en Pokémon que debutó por primera vez en noviembre de 2024. Esta propuesta independiente tuvo un lanzamiento bastante modesto, pues apenas registró un pico máximo de 142 usuarios concurrentes en la tienda de Valve y en este momento sólo hay 7 personas conectadas.

Eso sí, sospechamos que este juego se volverá más popular a inicios de la próxima semana. A través de una breve publicación en redes sociales, el estudio desarrollador Yanako RPGs dio a conocer que esta propuesta de rol inspirada en los clásicos de Game Boy Color estará gratis por tiempo limitado gracias a una rebaja de 100% de descuento.

Reiteramos que esta promoción aún no está activa, pero es bueno saber que pronto estará disponible en Steam. Los jugadores interesados deben marcar el lunes 24 de agosto de 2026 en sus calendarios, pues a partir de esa fecha será posible obtener el título con inspiraciones retro sin gastar un solo centavo.

Yanako RPGs reveló que esta oferta tendrá fecha de caducidad, pues los jugadores sólo tendrán 48 horas para reclamar este título y agregarlo a su colección personal de PC. Esto quiere decir que la rebaja finalizará el 26 de agosto.

Por suerte, se espera que el proceso para reclamar este juego sea muy sencillo y rápido. Los jugadores únicamente deberán iniciar sesión en sus perfiles de Steam, visitar la página de Dokimon Quest, seleccionar “Añadir a la cuenta” y completar la transacción. Si el título se canjea durante el periodo correspondiente, será posible conservarlo para siempre en la biblioteca personal.

Los jugadores que no estén dispuestos a esperar, deben saber que Dokimon Quest ahora mismo está disponible por $14.99 USD, lo que se traduce a $129 MXN en nuestro país. También está disponible el DLC The Great Fairy Island, que agrega una historia corta de entre 3 y 5 horas de duración, nuevos vehículos y otras novedades que expanden la jugabilidad.

Dokimon Quest tendrá 100% de descuento y estará disponible completamente gratis por 48 horas a partir del 24 de agosto de 2026

¿Qué es lo que ofrece Dokimon Quest, un videojuego inspirado en Pokémon?

De acuerdo con la información oficial, Dokimon Quest es un RPG de captura de monstruos que presenta elementos de exploración y combates por turnos. Claramente está inspirado en las primeras entregas de la franquicia Pokémon, tanto en su dirección de arte como en su concepto jugable.

Yanako RPGs revela que su título single-player presenta un total de 140 monstruos completamente originales, aunque, una vez más, las inspiraciones son bastante obvias. Otra característica clave es el mundo abierto, que está compuesto por diversos biomas y más de 15 pueblos. La campaña principal tiene una duración de entre 15 y 20 horas.

En lo que se refiere a la historia, Dokimon Quest traslada al jugador a un universo de fantasía donde habitan criaturas de gran tamaño y extremadamente peligrosas conocidas como Dokimon. El objetivo es recolectar la mayor cantidad de información sobre esos monstruos y enfrentarse a otros Rangers, el equivalente a los entrenadores de Pokémon.

Este RPG tiene reseñas positivas y ofrece mucho contenido, así que es bueno saber que pronto estará completamente gratis. Además, el estudio desarrollador confirmó que el DLC ya disponible recibirá una rebaja de 20% de descuento en Steam una vez que inicie la promoción, por lo que los jugadores podrán conseguir la experiencia base sin costo y complementarla con la expansión.

Finalmente, Yanako RPGs reveló que Dokimon Quest recibirá un nuevo DLC en septiembre de 2026, pero no compartió más detalles.

Dokimon Quest es un juego inspirado en Pokémon que tiene reseñas muy positivas en Steam

Pero cuéntanos, ¿planeas conseguir este juego una vez que esté disponible gratis? Déjanos leerte en los comentarios.

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