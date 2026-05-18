Crunchyroll se alza como la plataforma preferida entre los entusiastas del anime, pues en su catálogo aloja un sinfín de series y películas muy populares de ayer y hoy: desde Dragon Ball y One Piece hasta Jujutsu Kaisen y My Hero Academia. Ahora es un excelente momento para explorar todo su contenido.

Justo ahora la plataforma de streaming lleva a cabo los festejos por el Ani-May, una celebración anual en la que la compañía realiza actividades, lanza mercancía exclusiva y hace otras iniciativas para conmemorar la industria de la animación japonesa.

Más importante aún, durante este periodo también se ofrecen promociones y descuentos para las membresías premium. En este momento, los usuarios pueden contratar un año del servicio a precios muy económicos, ideal para acceder a todos los beneficios sin gastar mucho dinero.

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Suscripciones de Crunchyroll tienen descuento en México

Aunque este evento abrió sus puertas a finales de abril e inicios de mayo, los festejos continuarán por las próximas semanas. Esto significa que los fanáticos aún están a tiempo para aprovechar las ofertas especiales y adquirir alguno de los planes disponibles a costos accesibles.

Actualmente, los fanáticos de México pueden adquirí una membresía anual de los niveles Fan y Mega Man de Crunchyroll a precios más económicos. Esta promoción de tiempo limitado ya está activa, y finalizará dentro de 13 días al momento de la publicación de este artículo. Esto implica que las rebajas dejaran de estar disponibles hasta el 31 de mayo.

El nivel Fan cuesta $919 MXN al año, pero en esta ocasión es posible adquirirlo por sólo $599 MXN más impuestos aplicables. Hablamos de una rebaja de aproximadamente 35% y una reducción de $320 MXN. Este plan da acceso al catálogo completo de la plataforma, elimina los anuncios de la transmisión y permite descargar los capítulos del anime para verlos sin conexión a Internet.

Los usuarios pueden aprovechar ofertas especiales para contratarlas las suscripciones anuales Fan y Mega Fan de Crunchyroll a precios muy bajos

Por otra parte, el tier Mega Fan, que normalmente se vende por $1139 MXN anuales, tiene un descuento de alrededor de 39% y ahora está disponible por $699 MXN. Esto significa que los usuarios que aprovechen esta oferta de tiempo limitado podrán ahorrar casi $440 MXN.

El nivel más caro de Crunchyroll incluye todo lo del plan Fan, y también añade la posibilidad de transmitir en 3 dispositivos adicionales y descuentos de hasta 10% en la tienda exclusiva de la plataforma. Quizás el añadido más atractivo de esta iniciativa es Game Vault, un catálogo de juegos para dispositivos móviles.

Las celebraciones del Ani-May continúan

Los festejos del Ani-May iniciaron el 30 de abril con el lanzamiento de Chainsaw Man - La Película: Arco de Reze, y también se realizaron transmisiones en vivo con trabajadores de la compañía y el seiyuu Adam McArthur de Jujutsu Kaisen.

Por otra parte, los fanáticos de Europa podrán disfrutar el relanzamiento de Jujutsu Kaisen 0 en los cines de aquella región, mientras que en Londres se llevarán a cabo varios eventos especiales para celebrar la industria del anime. En ese sentido, el próximo 22 de mayo se realizará una exhibición visual en el The Now Trending Space.

También hay una gran noticia para los fanáticos de los videojuegos. Lo que pasa es que los fanáticos de Forza Horizon 6 con una suscripción de Crunchyroll podrán recibir una recompensa especial, lo que tiene sentido al recordar que la más reciente entrega de la franquicia de Playground Games y Microsoft se ambienta en Japón. Esta oferta sólo estará disponible hasta el 31 de mayo.

Los fans de Forza Horizon 6 podrán conseguir una recompensa gratuita durante el Ani-May 2026 de Crunchyroll

Pero dinos, ¿qué opinas de esta ofertas e iniciativas? Déjanos leerte en los comentarios.

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