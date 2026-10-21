El gaming en la nube es, hasta ahora, uno de los pilares de la estrategia de XBOX y por algunos años se ofreció como una opción ilimitada de juego para el ecosistema de videojuegos de Microsoft.

Sin embargo, y ya que el negocio de la compañía no dio los resultados esperados, la actual administración de Asha Sharma decidió hacer un ajuste importante: ahora el tiempo de juego en la nube tiene límites y cuesta.

Los suscriptores de XBOX Games Pass Ultimate tendrán 15 horas gratis como parte de su paquete, pero ¿qué pasa con aquellos que no tienen el servicio? Microsoft respondió a esta interrogante y compartió la lista de precios.

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¿Cuánto costará el juego en la nube en XBOX Cloud?

Hace unos momentos, Microsoft compartió un comunicado en el que revela los precios que tendrá el tiempo de juego en la nube de XBOX Cloud para aquellos que no son suscriptores de XBOX Game Pass.

La compañía informó que a partir de hoy iniciará una prueba de esta opción del servicio de juego via streaming para quienes forman parte del programa Insider.

En este caso, se trata únicamente de aquellos usuarios que no cuentan con una suscripción a Game Pass. XBOX ofrecerá paquetes de tiempo de juego en la nube con los siguientes precios introductorios:

10 horas: $3.99 USD

25 horas: $7.99 USD

50 horas: $11.99 USD

XBOX también reveló las diferencias que hay respecto a la opción gratuita de XBOX Cloud. Esta variante incluye tiempos largos de espera y anuncios cada determinado tiempo.

A diferencia de ello, aquellos que paguen por el servicio de gaming en la nube obtendrán tiempos de espera más cortos para la conexión, además de que no tendrán comerciales.

Xbox Cloud Gaming introductory launch pricing revealed:



-10hrs for $3.99

-25hrs for $7.99

-50hrs for $11.99https://t.co/VAJxpbnQbS pic.twitter.com/D5SnHMQ2OG — Wario64 (@Wario64) October 21, 2026

¿Se vienen cambios importantes para los servicios de XBOX?

Anteriormente, XBOX informó que los cambios en la experiencia de la nube para los suscriptores de XBOX Game Pass se aplicarán en noviembre.

En el caso de los suscriptores de los distintos niveles del servicio tendrán horas gratis:

Game Pass Ultimate: 15 horas

Game Pass Premium: 10 horas

Game Pass esencial: 5 horas

Hasta ahora, Microsoft no ha informado si los precios por el tiempo adicional serán los mismos para los suscriptores del servicio o habrá algún descuento.

Recientemente, un reporte reveló detalles sobre más cambios que podrían estar en camino para Game Pass. Según fuentes confiables, XBOX pondrá opciones “a la carta” para que los jugadores decidan qué tipo de experiencia y contenido quieren y cuánto están dispuestos a pagar por ello.

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