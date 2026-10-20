Cuando Microsoft y XBOX comenzaron a gastar dinero sin límite alguno para comprar estudios, editores y financiar proyectos, parecía que estaba en puerta la primavera de la marca de gaming. La realidad fue diferente y parte del desastre se traduce en rondas interminables de despidos.

Hasta ahora, XBOX lleva cuando menos 4 periodos de despidos importantes y 1 general de Microsoft en el que la marca de gaming se vio afectada. Sin embargo, no terminará ahí.

Un reporte reveló que Asha Sharma, la jefa del negocio de videojuegos de la compañía, planea cuando menos 2 olas más de despidos como parte de su estrategia para enderezar el rumbo financiero.

NO TE LO PIERDAS: XBOX Game Pass recibirá un antiguo exclusivo de PlayStation que recibió elogios por ser un fabuloso remake y otros 7 títulos para cerrar octubre

XBOX sufrirá 2 rondas más de despidos y la primera sería el próximo mes

Un reporte de la revista Fortune reveló detalles internos sobre XBOX y hay noticias que no agradarán a los fans pues la política de despidos para ajustar gastos continuará y muy pronto habrá novedades al respecto.

De acuerdo con fuentes internas que optaron por el anonimato, Asha Sharma seguirá con su plan para recortar 3200 puestos de trabajo, incluyendo puestos gerenciales. En julio pasado, XBOX despidió a 1800 trabajadores, por lo que restan 1400 puestos de trabajo para cumplir con esa cifra.

Al respecto, se señala que la primera ronda de despidos se llevará a cabo en noviembre próximo. Mientras que la segunda tendrá lugar en enero de 2026. No se especifica si estas rondas serán adicionales al plan original o si forman parte del mismo toda vez que los números de XBOX no mejoran pese al paso del tiempo y el cambio de estrategias.

Asimismo, el reporte revela que si bien se admira la transparencia de Asha Sharma respecto a las decisiones por más duras que sean, la moral de los equipos de XBOX está por los suelos en medio de la incertidumbre. Nadie tiene seguro su puesto de trabajo y fuentes mencionaron que incluso trabajadores con gran experiencia y un nombre ganado dentro de la marca podrían quedarse sin trabajo.

El desastre de XBOX: más de 5000 trabajadores despedidos

En 2018, XBOX bajo el mando de Phil Spencer anunció un plan agresivo de mercado que incluyó la adquisición de estudios y editores. El objetivo era fortalecer el brazo first-party de la marca y encontrar otra mina de oro como lo es Minecraft, esto último a petición de Satya Nadella.

8 años después, el plan resultó un desastre. Actualmente, Asha Sharma y los nuevos directivos aplican un “reset” a XBOX que destaca por rondas de despidos, cierre de estudios, liberación de equipos de desarrollo, cancelaciones y fusiones internas para que una sola área se haga cargo de varias tareas.

Según estimaciones, las 5 olas de despidos que han afectado a XBOX desde 2023 dejaron sin trabajo a 5750 empleados.

ENTÉRATE: Mientras PlayStation decepciona a los jugadores y abandona los juegos en disco, XBOX y Microsoft aún darían soporte al formato físico

Recuerda que en este enlace encontrarás toda la información relacionada con la industria de los videojuegos y el entretenimiento.

Sigue con nosotros, en LEVEL UP.

Fuente