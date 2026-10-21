El futuro de XBOX Game Pass se pone en duda, pues informes recientes señalan que podría experimentar cambios importantes. Mientras esperamos para conocer qué es lo que preparan Asha Sharma y su equipo, algo es seguro: más juegos están en camino al servicio. Esta semana, se confirmaron 7 nuevos estrenos de día 1 para 2026 y 2027.

Los fanáticos de las experiencias aterradoras estarán particularmente emocionados, pues el primer lanzamiento de la lista es un aclamado juego de terror que recibió elogios de la comunidad de PC. Muy pronto llegará a consolas, y los suscriptores del programa de Microsoft podrán disfrutarlo sin costo adicional en la temporada de Halloween.

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Mouthwashing y otros 6 juegos llegarán pronto a XBOX Game Pass

La temporada de eventos y ferias de verano llegó a su final, pero eso no significa que no se realicen transmisiones en vivo durante el resto del año. A principios de esta semana, Microsoft celebró el ID@XBOX October Showcase, una transmisión especial en la que se mostró adelantos de nuevos videojuegos independientes.

El programa tuvo una duración aproximada de 1 hora, y en total se mostraron 21 videojuegos de todo tipo de estilos y géneros. Algunos de esos títulos ya se habían anunciado previamente, mientras que otros fueron sorpresas inesperadas. Y sí, también hubo novedades con respecto a próximos estrenos de XBOX Game Pass.

Durante la transmisión en vivo, se revelaron las identidades de 7 juegos que están en camino al servicio de Microsoft. Algunos se incorporarán a la lista durante la última recta de 2026, aunque la mayoría se unirá al catálogo rotativo durante el próximo año.

La buena noticia es que uno de los estrenos más interesantes está a la vuela de la esquina. Hablamos de Mouthwashing, uno de los videojuegos de terror más originales y aclamados de los últimos años. Esta aventura independiente debutó para PC en 2024, y llegará a PlayStation, Nintendo Switch y XBOX el 29 de octubre de 2026.

Y sí, los suscriptores con una membresía activa en XBOX Game Pass y PC Game Pass podrán jugar este título de Wrong Organ y Critical Reflex sin costo adicional tan pronto llegue esa fecha. Debido a que es la primera vez que llega a consolas, técnicamente se puede considerar un estreno de día 1.

Mouthwashing es una aventura de horror psicológico que se enfoca en la tripulación de un carguero espacial conocido como Tulpar, que está varado en lo desconocido. El juego recibió elogios por sus diálogos bien escritos y, en general, la tensión que transmite con su narrativa. En este momento presume una puntuación de 88 en Metacritic y reseñas abrumadoramente positivas en Steam.

Este proyecto independiente es apenas uno de los juegos que llegarán a XBOX Game Pass durante octubre. Los suscriptores también podrán disfrutar grandes experiencias como Final Fantasy VII Remake Intergrade, Plants vs. Zombies: Replante y Scramble Knights Online.

Mouthwashing confirma su lanzamiento para el 29 de octubre de 2026, y será un estreno de día 1 para XBOX Game Pass

Más juegos llegarán a XBOX Game Pass en 2026 y 2027

Ya estamos en el último trimestre del año, así que pronto conoceremos los juegos finales que se unirán al servicio de Microsoft en los próximos meses. Octubre ya está retacado, y noviembre y diciembre también lucen muy prometedores.

Si bien deberemos esperar para conocer la lista completa, durante el ID@XBOX October Showcase de esta semana también se reveló que A Game About Digging A Hole Together, el divertido juego cooperativo sobre cabar hoyos en la playa, se unirá a XBOX Game Pass a principios de diciembre.

A continuación, compartimos la lista con los 7 nuevos juegos que se unirán al servicio en lo que resta de 2026 y durante 2027:

Mouthwashing (PC, XBOX Series X|S) ― 29 de octubre de 2026

A Game About Digging A Hole Together (PC, XBOX Series X|S) ― 4 de diciembre de 2026

Croak (PC, XBOX Series X|S) ― Marzo de 2027

Mr. Magpie’s Harmless Card Game (PC, XBOX Series X|S) ― Inicios de 2027

Drill Keeper (PC) ― Verano de 2027

Red Kiss (PC, XBOX Series X|S) ― 2027

No, I’m Not Human (PC, XBOX Series X|S) ― 2027

Red Kiss y otros 6 juegos confirmaron su lanzamiento para XBOX Game Pass

Pero cuéntanos, ¿planeas jugar Mouthwashing cuando llegue al servicio? ¿Qué otro título llamó tu atención? Déjanos leerte en los comentarios.

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