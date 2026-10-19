Si bien es una parte importante en la historia del gaming, el formato físico poco a poco empezó a perder terreno por culpa del auge de las tiendas digitales en consolas y PC. PlayStation ya advirtió que dejará de producir videojuegos en disco a partir de 2028, una noticia que claramente decepcionó a los jugadores. Pero, ¿qué sucederá con XBOX?

Los expertos predicen que Microsoft seguirá los pasos de Sony y les dará la espalda a los discos durante la generación del Project Helix, lo que haría que Nintendo sea el único fabricante en apoyar los medios físicos; sin embargo, una nueva pista parece indicar que XBOX no abandonará, al menos en su totalidad, dicho formato.

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Project Helix de XBOX sería compatible con juegos físicos, según nueva vacante

Durante el verano, la división de videojuegos de Microsoft, ahora liderada por Asha Sharma, enfrentó numerosos escándalos debido a las recientes fusiones de estudios y los despidos masivos. Naturalmente, la compañía también se vio envuelta en toda la conversación que gira en torno al futuro del formato físico.

El gigante estadounidense mantiene una postura neutral, y aún no revela cuáles son sus planes concretos en torno a los lanzamientos en disco para los próximos años. Al menos según nueva vacante de empleo, parece que la compañía aún dará soporte a los juegos físicos, lo que da esperanza a los jugadores que esperan el nuevo Project Helix.

Hace un par de días, la comunidad se percató de que Microsoft publicó los detalles de un nuevo puesto de empleo para el rol de “Estratega de suministro de juegos de XBOX”, específicamente enfocado en juegos físicos.

“Coordinará el lanzamiento de juegos físicos de Xbox en todas las plataformas, liderará el desarrollo y supervisará la ejecución de estrategias globales de posicionamiento de la cadena de suministro en todas las etapas del ciclo de vida del producto, garantizará que el inventario esté posicionado para cumplir con los objetivos de capital de trabajo, costos y servicio, y supervisará las ventas y la ejecución de los canales de distribución de dichos juegos”, se lee en la descripción.

Sin embargo, hay que hacer una aclaración importante: el texto nunca menciona específicamente a los discos. Además, y tal como señalaron los jugadores en Reddit, no se trata de un nuevo puesto de empleo, ya que ya existía; la compañía simplemente busca un reemplazo para la persona que lo ocupaba anteriormente.

Aun así, vale la pena destacar que XBOX difícilmente buscaría cubrir ese rol si no tuviera la intención de continuar con los lanzamientos físicos para sus ecosistemas. La verdadera pregunta es: ¿acaso la compañía planea dar soporte al formato en disco en la generación del Project Helix? ¿Esos planes sólo contemplan al actual XBOX Series X?

XBOX aún apostaría por los lanzamientos físicos, según nueva patente

¿XBOX abandonará el formato físico?

En este momento conviene moderar las expectativas, pues los planes de Microsoft permanecen como un misterio. Tras la decisión de PlayStation, muchos jugadores afirmaron que XBOX debería apoyar el formato físico para dar una lección a PlayStation y aumentar el número de usuarios.

Por su parte, Asha Sharma, la nueva directora de la división de videojuegos, reconoció el gusto de la comunidad por el formato físico, pero advirtió sobre los retos que enfrenta ese tipo de lanzamientos. “Sé que a los jugadores les encantan los formatos físicos y que los juegos digitales ofrecen muchas ventajas, y quiero asegurarme de que tengan la posibilidad de elegir”.

Por supuesto, está por verse si Microsoft planea apoyar el formato en disco más allá de la actual generación de consolas. Un informe reciente reveló que sólo 4% de las ventas de juegos físicos en Estados Unidos provienen de plataformas XBOX.

Hace un par de semanas, la compañía lanzó el nuevo programa Disc-to-Digital, que permite a los usuarios convertir sus juegos físicos en licencias digitales. Si bien es una iniciativa imperfecta, es mucho más de lo que ofrecen PlayStation y Sony.

Disc to Digital es una iniciativa de XBOX

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