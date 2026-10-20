Ya hemos dicho en innumerables ocasiones que XBOX Game Pass es una de las mejores opciones para acceder a un catálogo gigante de nuevos lanzamientos y todo tipo de títulos; sin embargo, a lo largo de los años se ha puesto en duda su modelo de negocio. Mientras Microsoft intenta encontrar el punto de equilibrio, parece que el servicio podría recibir cambios importantes.

Un nuevo reporte señala que el programa de paga podría removerse por completo para ofrecer un mayor grado de personalización y flexibilidad. En caso de que la información sea cierta, llegará el momento en el que los suscriptores tendrán la oportunidad de elegir individualmente los beneficios que obtienen con su membresía.

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XBOX Game Pass se renovaría con cambios importantes

A principios de 2026, Phil Spencer abandonó el equipo de liderazgo y cedió su lugar a Asha Sharma. Desde entonces, la división de videojuegos de Microsoft ha experimentado numerosos cambios, incluidos despidos. Uno de los primeros ajustes está relacionado con XBOX Game Pass, pues el servicio prescindió de los estrenos de día 1 de la saga Call of Duty para reducir su precio oficial.

Ese es apenas uno de los primeros ajustes que impactaron directamente al programa de paga, y se espera que próximamente haya más novedades. El tema volvió a salir a colación gracias a un nuevo reporte del medio Fortune, que profundiza en la estrategia a futuro de XBOX.

De acuerdo con supuestas fuentes familiarizadas con los próximos planes de la compañía estadounidense, ya se prepara una importante renovación para el servicio de suscripción.

El informe señala que XBOX Game Pass presentará un nuevo modelo más flexible que permitiría a los jugadores elegir “a la carta” las funciones que se incluyen en su membresía, lo que básicamente significa que los miembros podrán seleccionar individualmente los beneficios por los que pagan.

En teoría, los usuarios podrán suscribirse al nivel más económico que ofrece beneficios limitados, pero también tendrían la oportunidad de añadir las características extra que más les interesen al pagar una cuota mensual adicional.

Se dice que entre los complementos disponibles se incluirían los títulos exclusivos para consola, cloud gaming y modo multijugador. Por ejemplo, un jugador podría prescindir del juego en la nube y el acceso a las funciones online para ahorrarse un poco de dinero, pues sólo está interesado en los estrenos de día 1.

Es importante señalar que esta información carece de algún tipo de confirmación oficial, además de que las fuentes de Fortune no entraron en detalles. Se desconoce si este supuesto sistema tendrá algún tipo de limitación, y también son un misterio las funciones que se podrían adquirir por separado.

XBOX Game Pass tendría un plan flexible que permitiría a los jugadores adquirir por separado beneficios de paga

XBOX Game Pass se prepara para su siguiente gran evolución

Actualmente, XBOX Game Pass sólo ofrece planes predefinidos que incluyen su propia serie de beneficios y funciones, con un precio fijo. Así pues, un sistema más flexible daría más control a los jugadores al momento de elegir cuánto pagan por el servicio. Es una idea que lleva bastante tiempo en el aire, y parece que se podría materializar tarde o temprano.

Todo parece indicar que Asha Sharma y su equipo buscan nuevas formas de evolucionar su programa de suscripción, pues los informes recientes se suman a los rumores previos que señalan que XBOX Game Pass sufrirá cambios radicales a principios de 2027.

Según los reportes, el servicio podría prescindir de los lanzamientos de día 1, que actualmente es una de sus ventajas principales. Microsoft respondió a tales informes y sugirió que podría haber más modificaciones.

“Probamos regularmente las diferentes ofertas de Game Pass y analizamos qué funciona mejor para los jugadores en distintos mercados. No tenemos ningún cambio que anunciar hoy ni planes que se hayan finalizado”, afirmó la compañía en un comunicado oficial.

Recientemente, se reveló que Gears of War: E-Day fue un éxito rotundo en el programa de paga, aunque parece que tuvo ventas irregulares en consolas y PC. Este caso puso otra vez más sobre la mesa el tema del supuesto impacto negativo que tiene el servicio en los estrenos de día 1.

Asha Sharma y su equipo prepararían cambios importantes para el funcionamiento de XBOX Game Pass

Pero cuéntanos, ¿te gustaría que el servicio evolucione con ese nuevo plan más flexible? Déjanos leerte en los comentarios.

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